Ben Affleck az exével töltötte az estét

Jennifer Garner és Ben Affleck még 2017-ben adták be a válókeresetet, de már 2015-ben, tízévnyi házasság után is beszéltek róla. Jó kapcsolatban maradtak, három gyereküket is egyetértésben nevelik. A pár először még júniusban találkozott kettesben, akkor a színész a volt feleségével töltötte az apák napját, amit lesifotósok kamerái is megörökítettek. Az őket fotózó riporter szerint három közös gyereküknek nyoma sem volt, így kérdés, hogy mi volt az oka vagy a célja az apák napi látogatásnak.

Ben Affleck és Jennifer Garner 2018-ban váltak el.

Fotó: Instagram.com/hollywoodlife/

Most azonban az egykori házaspár ismét együtt töltötte az estét, ugyanis egy jeles napot ünnepeltek. Hamarosan a Yale Egyetemen folytatja majd tanulmányait lányuk Violet, ebből az alkalomból kifolyólag pedig együtt vacsoráztak egy neves étteremben. A jelenetről fotó is készült, melyen látható, ahogy a család boldog és önfeledt volt, Afflecken pedig nyoma sem volt annak, hogy Jennifer Lopezzel ismét tönkrement a házassága. Később még egy kellemes sétát is tettek, a színész pedig láthatóan élvezte, hogy velük van - számolt be róla a Daily Mail.

A vacsorára koránt sem meglepő, hogy Lopez nem látogatott el, ugyanis ha igazak a hírek, akkor elválnak.

Vége Jennifer Lopez és Ben Affleck nevetséges színjátékának

Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni. Az énekesnő az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de egy ponton világossá vált, hogy menthetetlen a kapcsolat: fotók bizonyítják, hogy külön töltötték az évfordulójukat is, sőt, a férfi kihagyta az énekes-színésznő születésnapi partiját, ráadásul külön is él.

A minap a pár közeli ismerőse elárulta, hogy Jennifer Lopez menedzsere, Benny Medina nagyban hozzájárult ahhoz, hogy másodszor is kudarccal végződjön Lopez és Affleck házassága.

Nem csinál semmit a menedzsere nélkül, sőt ragaszkodott hozzá, hogy elkísérje őt és Bent a nászútjukra!

A második házassági évfordulójukat is vele töltötte. Ben pedig ultimátumot adott feleségének, hogy válasszon közte és Benny között" - mesélte.

Úgy látszik, hogy az énekes-színésznő választott, és fontosabb volt neki a karrierje, mint a férje.