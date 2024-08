Rejtélyes betegséggel küzd a pornómodell Molnár Anikó

Molnár Anikónak hiába van rengeteg pénze, amit pornóoldalával keres, most mégsem segít rajta, hiszen hiába jár orvosról orvosra, nem tudnak rajta segíteni. A pornómodellnek nyár elején kezdődtek a tünetei, mely felső légúti megbetegedéshez hasonló jeleket mutat, mint köhögés, kaparó torok, tüdőfájdalom, tüsszögés. Ezek később súlyosbodtak is nála.

A csúcspont eddig az lett, amikor tüszős mandulagyulladást kaptam, amellett, hogy folyamatosan fájt a tüdőm és nagyon csúnyán köhögök

- magyarázta Molnár Anikó, aki eddig is odafigyelt az egészségére, de gyorsan elkezdett még több vitamint szedni, és fájdalomcsillapítókat is, hogy enyhítse a fájdalmait.

Elmondása szerint orvosai sem tudnak mit kezdeni vele, ugyanis a betegség okait nem találják meg, csak a tüneteit tudják gyógyszeres kezeléssel enyhíteni. Azonban meglepő tippjeik vannak arra, hogy vajon mitől alakulhatott ki a rejtélyes betegség, most a 48 éves pornómodell úgy érzi, hogy nem tud mit tenni.

A dokik egyébként azt sejtik, hogy talán a légkondicionáló lehet az oka... A nyár elején szereltettem be, mert már elviselhetetlen hőségek vannak.

De hiába igyekszem nem túlhűteni a házat, nem magamra irányítani a hideg levegőt, valamiért mégsem bírja a szervezetem. Kikapcsolni pedig nem tudom, mert akkor megint fullasztó hőség lesz, amitől pedig aludni nem lehet. 22-es csapdája..." - magyarázta a Ripostnak Molnár Anikó, aki így kénytelen megvárni, hogy enyhüljön az idő, és majd ezzel együtt a tünetei is, amikor már nem lesz szüksége a klímahasználatra.

A tünetektől függetlenül Molnár Anikó nem állt le a pornográf tartalmai gyártásával, hiszen rengeteg pénzt keres vele, és ma már csak ezzel foglalkozik. Másrészt nem teheti meg, hogy sokáig nem jelentkezik újabb tartalmakkal, hiszen előfizetői várják a pénzükért cserébe a folyamatos szolgáltatást és új tartalmakat. Így a pornómodell betegen is eleget tesz a feladatának, nemrég még egy másik pornóomodell segítségét is kérte, és együtt mutogatták magukat az OnlyFans-oldalon, amiről az ingyenes, Instagram-oldalán is mutatott egy fotót.