Összenőtt lábujjak, dupla mellbimbó, furcsa hegek: a legbizarrabb mutációk a sztárvilágban - képek

A syndactylia a kéz és láb ujjainak veleszületett összenövése, illetve tökéletlen elválasztása. Az összenövés lehet teljes, de előfordul, hogy úszóhártyaszerű bőr köti össze az egyes ujjakat. A terhesség hatodik hetéig a kéz- és lábujjak normálisan is összenőtt állapotban vannak és csak ezután, a differenciálódás folyamata révén válnak külön. Ha ez a folyamat idő előtt megáll, az érintett ujjak részben, vagy egészben összenőtt állapotban maradnak.

Ez történt a világsztár esetélben, nem titkolja, még viccelt is vele, mondván, így gyorsabban tud úszni. Egy műsorban is megmutatta, hogy néznek ki a lábujjai.

Mindkét kezén van egy kisebb rendellenesség: a színésznőnek egy Brachydactylia nevű betegsége van, amitől rövidek és tömzsik a hüvelykujjai, széles körmökkel. Fox egyszer megosztott egy különös elméletet: szerinte édesanyja minden nap tonhalat evett, miközben vele volt terhes, szerinte ezért született így.

Róla azt pletykálták, hogy kettőnél több mellbimbója van, pár éve pedig egy műsorban beszélt erről. A szakemberek szerint a polythelia, vagyis a járulékos mellbimbó valójában egyáltalán nem olyan ritka, és sokan nem is tudják, hogy esetleg ők is rendelkeznek ilyesmivel. Ez a jelenség ártalmatlan, van, hogy mindössze egy rózsaszín pötty formájában jelentkezik, ettől a One Direction egykori tagja nem veszíti el női rajongóit.

Vele kapcsolatban pár hónapos hír, hogy egy 35 éves, brazil női rajongóját zaklatásért börtönre ítélték, nyolcezer (!) kézzel írt levéllel, képeslappal és esküvői köszöntőlappal zaklatta kedvencét, ráadásul ebből kettőt nemcsak postai úton, hanem személyesen próbált meg kézbesíteni.

