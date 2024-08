Semmit nem vett a nyitott blézer alá Ryan Reynolds felesége, így mutogatta meztelen melleit - képek

Nemrég még férjét támogatta annak új filmje forgatásában, amikor Magyarországra érkeztek a négy gyerekükkel, majd a Deadpool&Rozsomák című új Marvel-film miatt szintén Ryan Reynolds került előtérbe. Mindeközben érkezik felesége, Blake Lively új filmje is, mely az It Ends With Us - Velünk véget ér címet viseli.

A film egy romantikus dráma, amelyet Justin Baldoni rendezett Christy Hall forgatókönyve alapján, Colleen Hoover azonos című, 2016-os regénye alapján. A film főszereplője Blake Lively, Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate és Hasan Minhaj, és Isabela Ferrer. Az utóbbi színésznő alakítja majd Lively fiatalkori énjét, Lily Bloom karakterét a történetben. Lively új filmje Magyarországon augusztus 15-től kerül a mozikba.

A filmet már számos helyen promotálják, így érkezett a két színésznő Londonba, ahol Livelyt igencsak meglepte az időjárás Londonban, hiszen a megszokottnál melegebb idő volt. A négygyerekes édesanya elképesztő formában van, ezért nem is fél megmutatni sosem csodás alakját, amivel mindig elkápráztatja az embereket. Remek stílusérzékével mindig kifogástalan szetteket választ, legutóbb egy fehér nadrágkosztümöt viselt, azonban a nyitott blézer alá nem vett fel semmit, még melltartót sem, így mutatta meg meztelen melleit - írja az Entertainment Tonight.

A képek között lapozhat:

Blake Lively és Ryan Reynolds gyerekei is színészkednek

A Deadpool-filmek folytatása, az X-Men világával vegyített Deadpool & Rozsomák igazi családi vállalkozás lett az egyik címszereplő, Ryan Reynolds számára, hisz ismert felesége, Blake Lively mellett mind a négy gyereküket is bevitte a produkcióba.

Ennek kapcsán a színész az Instagramon is megosztott egy hangulatos forgatási fotót, amelyen hétéves lányával, Inezzel láthatók Deadpool-jelmezben – miután a kislány a szuperhős gyerekváltozatát, Kidpoolt alakítja.

Az egyetlen kollégám, akivel vitatkoztam.

Az emberek azt gondolják, Kidpool a legmocskosabb, de nagyon jó a visszabeszélésben is, és sohasem viszi ki a szemetet" – piszkálta a saját lányát a közös fotó mellett Ryan Reynolds.