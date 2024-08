Magyar divatmárka arca volt a Miss Balaton szépsége

Bordás Jázmin még csak 16 éves, mégis felnőttként egyengeti modell-karrierjét. Jelenleg is egy modell-iskolába jár, plasztikai sebésznek készül, közben pedig a kamera előtt pózol nagyon magabiztosan. A szépség azonban önmagában kevés. Jól tudja ezt Jázmin is, így a modell karrierje érdekében táncórákat is vesz.

Bordás Jázmin arca sokaknak ismerős lehet

Bordás Jázmin már dolgozott együtt egy ismert magyar márkával

A feltörekvő tehetség a híres magyar divatmárka, az Amnesia arcaként is megmutatta már magát, így az arca sokaknak ismerős lehet, Azóta azonban nagyobb cégek is kapkodnak utána. Sokan úgy gondolják, hogy természetes bájával és karcsú vonalaival akár Palvin Barbara utódja is lehet.

Nekem a modellkedésben nem az a fő cél, hogy híres legyek, hanem az, hogy magamnak bizonyítsak

- hangsúlyozta korábban a Tények Plusz stábjának.

Hozzátette, azért nagy megtiszteltetésnek venné, ha egyszer egy nagynevű divatház ruhájában sétálhatna a kifutón. Élete első profi fotózására 2023-ban még a TV2 kamerái is elkísérték, ahol még izgatottan próbálta palástolni rutintalanságát.

Megvan az idei szépségkirálynő

Augusztus 17-én, szombaton este új királynőt választott a Miss Balaton csapata, a korona a 20 éves Bábel Virág fejére került. Az első udvarhölgy Ambrus Nikolett, a második udvarhölgy Sótonyi Boróka lett. A zsűriben Sándor Orsolya műsorvezető, korábbi királynő, valamint a 2018-as Miss Balaton, Tóth Lilla Hanna mellett Merő Péter divattervező, Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. alapító vezérigazgatója, valamint Kocsis Korinna modell foglalt helyet. A döntőt közel 500 néző előtt, teltházzal rendezték, ahol többek között Epres Panni, Balogh Eleni, Zimány Linda és a döntő műsorvezetője, Gelencsér Tímea is megjelent.

A győztest, a szabadúszó modellként dolgozó Bábel Virágot mutatjuk külön: ide kattintva tudja megnézni vadító, privát képeit! Bábel Virág 20 éves modell Hernádról. Ötéves korától versenyszerűen gimnasztikázott, hatéves kora óta vesz részt szépségversenyeken: 2018-ban Miss Teen Hungarynek választották, 2021-ben pedig már zsűrizett is. Megfordult a Sztárban sztár produkcióiban is a háttérben, illetve modellként dolgozott már Kínában, Japánban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült Arab Emírségekben is.