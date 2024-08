Így búcsúzott el Bochkor Gábor Boros Lajostól

Boros Lajos csütörtöki halála után sokan várták, hogy régi kollégája és barátja, Bochkor Gábor megszólal a műsora pénteki adásában – a rádiós azonban aznap nem dolgozott, eddig csak a Facebookon emlékezett röviden.

"Isten veled, Lajos!" – a közösségi oldalán csak ennyit írt, hétfőn azonban hosszabban is beszélt Boros Lajosról, azt is elmondta, hogy miért nem tudott részt venni a pénteki adásban. "Nem tudtam megnyilvánulni Lali király távozásával kapcsolatban, de ennek az volt az oka, hogy pénteken volt édesanyám temetése. Ezért nem voltam jelen, ezt nem akartuk előre mondani.

Nyilvánvalóan engem éppúgy megdöbbentett, csak az én gyászom most valahol máshol van.

Mindamellett nagyon fog hiányozni. Vogci (Voga János – a szerk.) tegnap nálam aludt, és rengeteget sztoriztunk a Lajosról, mi így emlékeztünk meg. Ezzel telt tulajdonképpen a napunk" – mondta Bochkor Gábor a Retro Rádióban.

Hogyan emlékeztek a többiek?

Bochkor Gábor, Boros Lajos és Voga János 12 évig csinálták együtt a Bumeráng című műsort, a Retro Rádió pénteken erre emlékezett. "3 éve és 1 hónapja együtt lehettünk újra egy kicsit Lajossal a stúdiónkban. Együtt lehetett a régi Bumeráng-stáb úgy, ahogy sok éven át ébresztettük Magyarország rádióhallgatóit. És úgy, ahogy már nem lesz lehetőségünk többet együtt lenni veletek.

Akkor elbúcsúztunk egymástól, de nem gondoltuk, hogy örökre elbúcsúzunk tőle.

Most ezzel a kis emlékkel köszönünk el kollégánktól, barátunktól. Köszönünk mindent neked. Nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy veled lesz a humorod odafent, és azért is, mert hagytál nekünk is itt a földön bőven belőle a nehezebb napokra. Ígérjük, vigyázunk rá, és büszkén őrizzük! Legyen neked könnyű a föld, drága Lali Király!" – jelent meg a Facebookon egy videó mellett.

A 77 évesen meghalt Boros Lajosról több magyar sztár búcsúzott a közösségi oldalakon, többen pedig személyesen is jelen lehettek a temetésen, amelyre Nagykőrösön került sor hétfőn. A búcsúztatásról itt találja az első képeket.