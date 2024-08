Megható videóval búcsúztak kollégái Boros Lajostól, mutatjuk

Életének 78. évében, hosszas betegség után meghalt Boros Lajos, gitáros-énekes, műsorvezető, a magyarországi reggeli rádiózás úttörője, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje címmel kitüntetett művész, akit hétfőn helyeznek örök nyugalomra. A Magyar Filmadatbázis honlapján elérhető életrajz szerint Boros Lajos 1947. április 12-én született Budapesten. A Kandó Kálmán Villamosipari Főiskolán diplomázott 1970-ben. 1972-ben énekes-gitáros kategóriában megnyerte a Ki mit tud? című vetélkedőt. 1999 és 2009 között a Sláger Rádió Bumeráng című műsorát vezette, 2010 és 2012 között a Neo FM, majd a Music FM reggeli műsorának frontembere volt.

A legtöbben az 1999-től elindult Bumerángból emlékeznek rá, Bochkor Gáborral és Voga Jánossal ikonikus triót alkottak 12 éven át. A műsorveztőcsapat legutóbb 2021-ben állt újra össze egyetlen adás erejéig, így nosztalgiáztak együtt a hallgatókkal, akkor már a Retro Rádió műsorán. Borosnak nagy álma volt, hogy visszatérhet a rádiózáshoz, azonban betegsége miatt ez már nem valósulhatott meg a számára.

Most az egykori Bumeráng-csapat újra összeállt ma reggel, akik néhai kolléájukra emlékeztek a mai adásban, azonban hiába várták a hallgatók, Bochkor Gábor nem tudott ma részt venni egyéb elfoglaltságára hivatkozva. A Retró Rádió hivatalos közösségi oldalán egy videót is közzétettek a legutóbbi adásról, melyben utoljára hallhatták együtt a Bumeráng műsorvezetőit, így tisztelegtek Boros Lajos emléke előtt.

3 éve és 1 hónapja együtt lehettünk újra egy kicsit Lajossal a stúdiónkban. Együtt lehetett a régi Bumeráng stáb, úgy ahogy sok éven át ébresztettük Magyarország rádió hallgatóit. És úgy, ahogy már nem lesz lehetőségünk többet együtt lenni veletek.

Akkor elbúcsúztunk egymástól, de nem gondoltuk, hogy örökre elbúcsúzunk tőle. Most ezzel a kis emlékkel köszönünk el kollégánktól, barátunktól. Köszönünk mindent neked. Nyugodtak vagyunk, mert tudjuk, hogy veled lesz a humorod odafent és azért is, mert hagytál nekünk is itt a földön bőven belőle a nehezebb napokra. Ígérjük, vigyázunk rá és büszkén őrizzük! Legyen neked könnyű a föld, drága Lali Király! -Bochkor Team-" írták az érzelmes Facebook-bejegyzésben.