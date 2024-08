Eltemették Boros Lajost, Tóth Vera kórházba került

Boros Lajos temetése Nagykőrösön volt

Életének 78. évében, hosszas betegség után meghalt Boros Lajos, gitáros-énekes, műsorvezető, a magyarországi reggeli rádiózás úttörője. A temetésével sem vártak sokat, a búcsúztatót Nagykőrösön tartották meg, az izraelita temetőben 2024. augusztus 12-én, hétfőn, délelőtt 11 órakor. Bár köztudott volt, hogy nincs jó egészségi állapotban, de sokakat megrázott a halálhíre, hiszen nemrég arról beszélt, hogy szeretne visszatérni a rádiózáshoz.

Így kísérték utolsó útjára Boros Lajost Nagykőrösön

Bemutatta az Ázsia Expressz szereplőit a TV2

A héten kiderült, hogy szeptember 1-jén, vasárnap este útjára indul az Ázsia Expressz ötödik évada. Az ázsiai földrészre visszatérve a TV2 szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a 15 millió forintos fődíjért.

A TV2 sztárjai már belenézhettek az új évadba

Véget ért a 30. Sziget Fesztivál

Idén rendezték meg 30. alkalommal a Sziget fesztivált, ahol most is számtalan világsztár lépett fel, a látogatóknak pedig rengeteg újdonsággal és programmal készültek a szervezők. A fesztiválra olyan magyar sztárok is kíváncsiak voltak, mint például Lissák Laura, Baukó Éva, Tolvai Reni, vagy Szőke Rebeka, akik nem féltek megválni a ruhájuktól, és szinte meztelenül mutogatták magukat.

Véget ért a Sziget

Autópályán lett rosszul Tóth Vera

Néha az autópályán kellett félreállnia, 150-es pulzussal, szédüléssel, néha fel sem tudott kelni, annyira rosszul volt - írta a héten a közösségi oldalán Tóth Vera, aki mostanában feltűnően kevesebbet szerepel, tudatosan vonult a háttérbe.

Mint kiderült, másfél éve él fura rosszullétekkel, egy tavaszi éjszakán pedig a sürgősségin értékelte át addigi életét. „Túlhajtottam, felborítottam a testem körforgását, szétstresszeltem magam, hülyén táplálkoztam, belecsúsztam abba, hogy csak a teljesítményem által lehetek valaki. Totál mélyponton voltam” – írta az első Megasztár győztese.

Nagyon beteg Horváth Éva

Horváth Éva az Instagramon számolt be arról, hogy Lyme-kórral küzd, amit baktériummal fertőzött kullancsok terjesztenek. Az állapotáról az Origónak mesélt először hosszabban. "Képzeljétek, Lyme-kóros vagyok, csak sikerült ettől a nyomorult kis kullancstól elkapnom…" - írta a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő, aki elárulta, hogy egy kirándulás alkalmával mászott belé a vérszívó.

Noszvajon kirándultunk, ott pedig magamban és a kicsiben is találtam kullancsot.

Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre" - mondta.