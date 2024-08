Botrányos sorozatzáró részek, amelyek után őrjöngtek a tévézők

Ha hosszú hónapokig-évekig követünk egy sorozatot, semmiképp nem azért tesszük, hogy a végén egy összecsapott finálét kapjunk, vagy egy olyan részt, amitől a korábbi események egészen más megvilágításba kerülnek. Sokan dühöngenek bizonyos sorozatok lezárása miatt, úgy érzik, hogy becsapták őket, miközben sok-sok órányi idejüket elvette az adott sorozat nézése. Az elveszített időt pedig nem adja vissza senki, a forgatókönyvírókat, kreátorokat pedig néha megtalálja a népharag. De milyen sorozatok kaptak furcsa, emlékezetes vagy épp botrányos lezárást?

Trónok harca

Fotó: Kalmár Csaba Tibor / HBO

Rögtön az elején meg kell említeni az 59 Emmy-díjat nyert Trónok harcát, amely valóban popkulturális jelenség volt: sokakat izgató történet lett az évek során, tévés fantasy ekkora felhajtást még nem produkált a tévétörténelemben. A rajongók nagy mennyiségben vásároltak Game of Thrones pólókat, bögréket, könyveket, vitatták meg bejegyzések millióiban a fordulatokat, öltöztek be a szereplőknek különféle cosplay-eseményeken, illetve nevezték egy gyerekeinek Khaleesinek vagy Daenerysnek (magyarul is adható a Denerisz név egy ideje).

A Trónok harca utolsó évadja kétéves szünet után érkezett és sajnos összecsapottnak tűnt. Azt lehetett tudni, hogy mindössze hat rész lesz a lezárásra, de ebből is kettő elment arra, hogy gyülekeztek a főszereplők egy befagyott várban, Deresben, majd jött a harmadik rész, az éjszakai csata, amiből szinte semmit nem látott a néző, csak ha vaksötét szobában nézte, méregdrága tévékészüléken.

Egy nagy sorozat fináléja – nem csak az utolsó része, hanem komplett végjátéka – természetesen érzelmet szül. Ebben az esetben sok millióan felháborodtak, hitetlenkedtek és haragjukat különféle netes platformokon szabadon is engedték. Nem kétséges, a Trónok harca készítő összecsapták a végét, legalább kétszer ennyi epizódban kellett volna feldolgozni a végjátékot – de nekik már szerződésük volt egy rivális médiacéggel (az rejtély, miért engedte az HBO a gyalázatos végjátékot, vagy az író, George R. R. Martin miért nem protestált hangosabban). Egy netes oldalon már közel 1,9 millióan követelték, hogy forgassák újra a teljes utolsó évadot, kompetens írókkal.