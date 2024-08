Film készül Britney Spearsről

Mozifilmet készítenek Britney Spears életéből, ami illeszkedik az utóbbi évek trendjébe, a zenés életrajzi filmek (Bohém rapszódia, Elvis, Rocketman stb.) sorába.

A produkció alapjául az énekesnő tavaly megjelent önéletrajzi könyve, a The Woman in Me (magyar címén A bennem lévő nő) szolgál, a megfilmesítési jogait a Universal Pictures vette meg.

A rendező Jon M Chu lesz, aki a G.I. Joe: Megtorlás, a Szemfényvesztők 2 és a Kőgazdag ázsiaiak mellett olyan zenés produkciókon is dolgozott korábban, mint a Step Up 3D vagy a Justin Bieber: Soha ne mondd, hogy soha.

A produceri teendőket Marc Platt látja el, akit háromszor jelöltek Oscar-díjra olyan filmekért, mint a Kémek hídja, a Kaliforniai álom és A chicagói 7-ek tárgyalása. Chúval egyébként a Wicked filmváltozatán is dolgoznak együtt, nem a Britney-film lesz tehát az első közös munkájuk.

Szereposztási hírek egyelőre nincsenek, az önéletrajzból készült hangoskönyvhöz viszont az ötszörös Oscar-jelölt Michelle Williams adta a hangját – ő azonban nagyjából ugyanannyi idős, mint Britney Spears, a fiatalkori jelenetekben aligha játszhatná el.

Mi van mostanában Britney Spearsszel?

A könyv sikere és a készülő film talán Britney Spearst is megmenti a pénzügyi összeomlástól, az énekesnő ugyanis már a csőd és az őrület szélén állt, legalábbis áprilisban még így beszéltek róla az ismerősei.

A TMZ-nek akkor nyilatkozó források szerint Britney Spears "teljesen működésképtelen", sok esetben sokkoló és radikális hangulatváltozásai is vannak, mióta felszabadult apja gyámsága alól, és a hétköznapokban nem felügyeli senki. "Sok szabadságot adott neki a gyámság, a korlátozások is csak azért voltak, hogy védjék őt. Most már nem védi semmi" – mondta egy ismerős, aki szerint Britney Spears egyre jobban elszigeteli magát, alig vannak már körülötte emberek.

Az énekesnőért aggódó források szerint Britney Spears anyagilag is veszélyben volt, hiszen folyamatosan költötte a vagyonát, de nem termelte újra. Az egyébként a közösségi médiából is látszik, hogy egy-kéthavonta elmegy valamilyen luxusútra, ha épp nem az Ozzy Osbourne-t idegesítő táncait adja elő.