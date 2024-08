Itt vannak a részletek Caramel különleges koncertjéről

Molnár Ferenc Caramel 2004-ben tűnt fel a Megasztár második évadában, amelyet aztán meg is nyert, 20 éve van a pályán. Az évforduló kapcsán látványos ünnepi koncertre készül, augusztus 13-án a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lép fel – amiről most pár részletet is elmondott.

"Bevallom, nagy előrelépés ez a buli, hónapok óta készülünk rá. Mondom ezt annak ellenére, hogy eddig is volt minden évben nagykoncertem, de most kiegészül a zenekar, speciális látványvilágra számíthatnak a nézők, az biztos, mi szívünket-lelkünket beleadjuk. Hatalmas megtiszteltetés, hogy az én legnagyobb példaképem, akinek a hangja egészen elképesztő mai napig, aki engem mindig is inspirált, igent mondott a felkérésemre, hogy vendégként velem színpadra lépjen.

Ő nem más, mint Deák Bill Gyula, a Király!

Gyermekkoromban is már ő volt a példaképem, de ha lehet, azóta még nagyobb rajongója lettem és nagy örömömre személyes jó kapcsolat is kialakult köztünk!" – nyilatkozta Caramel a Borsnak.

A lapnak az énekes arról is beszélt, hogy a felesége és a lánya is ott lesznek majd a koncertjén, ami mindig ad neki egy plusz töltetet. "Biztos vagyok benne, hogy a koncert előtti nap már nagyon izgulni fogok, de most még nyugodt vagyok. Most is majd, mint minden színpadra lépés előtt, iszom egy mézes teát, és egyedül töltök egy 15-20 percet, ilyenkor erre van szükségem, ez az én rituálém" – mondta még a fellépés előtti rutinjáról.

A visszatérő Megasztárban is láthatjuk

Caramel közben az egyik zsűritag szerepét is elvállalta a TV2-n tizenkét év után visszatérő Megasztárban, Rúzsa Magdival, Marics Petivel, Papp Szabival és Marsalkó Dáviddal fogja értékelni a produkciókat.

"Nagyon sokat jelent nekem, hogy újra lesz Megasztár. Aki akkor született, mikor én indultam, most húszéves, felnőtt egy generáció. A mai napig, amikor írnak rólunk, mindig megemlítik, hogy mi Megasztár-felfedezettek vagyunk, a brand összeforrt a nevünkkel.

Ez a műsor megváltoztatta az életem, és megváltoztatta a magyar könnyűzenét.

Azért vállaltam el a feladatot, mert kötődöm a műsorhoz, nekem fontos, hogy hogyan folytatódik a Megasztár története, felelősséget érzek iránta. Nincs még egy olyan formátum a magyar televíziózás jelenkori palettáján, amit elvállaltam volna. Itt az lehetek, aki vagyok" – mondta korábban Molnár Ferenc Caramel, aki aztán Lékai-Kiss Ramóna műsorában is beszélt a kezdetekről.