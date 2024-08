Cardi B szinte meztelenül jelentette be, hogy terhes - fotók

Cardi B szinte meztelenül, egy elöl teljesen kivágott ruhában jelentette be az Instagramon, hogy harmadszor is terhes, egyébként egy tetőteraszon fotózták domborodó hassal. A lapozható bejegyzést már majdnem ötmillióan kedvelték, nézze meg ön is!

Így jelentette be a terhességét Cardi B:

"Minden befejezéssel új kezdet jön! Annyira hálás vagyok, hogy megoszthattam veled ezt az időszakot, több szeretetet, több életet hoztál nekem, és legfőképpen megújítottad az erőmet! Emlékeztettél arra, hogy mindent megkaphatok!

Emlékeztettél arra, hogy soha nem kell választanom az élet, a szerelem és a szenvedélyem között!

Annyira szeretlek, és alig várom, hogy tanúja legyél annak, amit segítettél nekem elérni, amire ösztönöztél! Sokkal könnyebb az élet fordulatait, fordulatait és próbatételeit félvállról venni, de te, a bátyád és a húgod megmutattátok nekem, hogy miért érdemes végigcsinálni!" – írta a képekhez Cardi B.

Épp válik a férjétől

A rapper a kísérőszöveg szerint jelenleg nehéz időszakon megy át, amivel leginkább arra utalhatott, hogy épp válófélben vannak a férjével és a gyerek apjával, Offsettel. A terhesség bejelentése előtt alig pár órával érkezett ugyanis a hír, hogy Cardi B beadta a válókeresetet – amire egyébként nem először volt példa: máskor is el akart már válni, de aztán inkább együtt maradtak.

A válásról elsőként hírt adó Page Six szerint most másról van szó, a lapnak nyilatkozó informátor szerint Cardi B és Offset már annyira eltávolodtak egymástól, hogy nem látnak más megoldást a váláson kívül. Pletykák szerint Offset meg is csalta a feleségét, és inkább ez lehet a válásuk oka, a bennfentes azonban erre nem tért ki, de nem is cáfolta.

A Page Six szerint Cardi B a válókeresetben elsődleges felügyeletet kért a közös gyerekeik felett, a születendő babán kívül ugyanis – mint az édesanya posztjából is kiderült – van már két gyerekük: Kulture nevű lányuk öt-, Wave nevű fiuk pedig kétéves.