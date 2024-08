Hihetetlen dolog derült ki A Gyűrűk Ura-filmekről

A kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett volt a legutóbbi vendég a Watch What Happens Live with Andy Cohen című műsorban, ahol azt a kérdést is feltették neki, hogy melyik munkájáért kapta a legtöbb pénzt. "Gondolom, A Gyűrűk Ura volt az" – vetette fel a műsorvezető, Andy Cohen, mire a színésznő majdhogynem nevetésben tört ki.

"Ugye viccelsz? Nem.

Senki nem kapott semmit azért a filmért"

– mondta Cate Blanchett, majd hozzátette, hogy a jegyeladások után sem kapott részesedést, az első A Gyűrűk Ura-film forgatásakor, 2001-ben még nem volt szokásban ilyesmi.

Cate Blanchett azt is elmondta, hogy a munkát azért vállalta el, hogy a rendezővel, Peter Jacksonnal dolgozhasson, ez a pénznél jobban motiválta ezek szerint. "Azzal a fickóval akartam dolgozni, aki a Hullajó!-t csinálta. Úgy értem,

gyakorlatilag csak ingyen szendvicseket kaptam. És megtarthattam a fülemet"

– nyilatkozta a színésznő, utalva arra, hogy A Gyűrűk Ura-filmekben a Galadriel nevű tündét játszotta, ezekről a műfülekről beszélt: