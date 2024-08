Esküvőre készül Channing Tatum és Zoë Kravitz

Channing Tatum és Zoë Kravitz eleinte titkolták, hogy egy párt alkotnak, azonban habár 2021-ben többször is együtt látták őket, csak egy évvel később, 2022-ben vállalták fel, hogy összejöttek. Állítólag a Vészjelzés című film forgatásán ismerkedtek meg, aminek a férfi a főszereplője, párja pedig a rendező. Kravitz és Tatum is túl vannak egy váláson, bár a színésznő házassága nem volt túl hosszú életű, addig a férfinek előző feleségével született egy közös kislánya, majdnem tíz évig tartó házasságuk ideje alatt.

Channing Tatum és Zoë Kravitz

Fotó: Channing Tatum/Instagram

Channing Tatum és Zoë Kravitz összeházasodnak

Egy belső forrás szerint Zoë Kravitz remekül érzi magát, karrierje is felfelé ível, új párjával is rendben mennek a dolgok, még azt is elárulta barátainak, hogy nem bánná, ha már születne egy gyereke. Kapcsolatuk harmonikus, a pár már el is jegyezte egymást, és most arra is fény derült, hogy mikor lesz az esküvőjük. Úgy tűnik, hogy Channing Tatum és és Zoë Kravitz életében a 2025-ös év fontos dátum lesz, ugyanis a sztárpár ekkor tervezi kimondani egymásnak a boldogító igent, amit még a színésznő édesapja, Lenny Kravitz árult el egy interjúban. Ezt később maga Zoë Kravitz is megerősítette.

A jövő év elég menő lesz. Igen, férjhez megyek

-idézte őt a CNN.

Channing Tatum és volt felesége, Jenna Dewan

A volt házaspár 2006-ban ismerkedett meg a Step up című zenés-táncos mozifilm forgatásán. Közel tízévnyi házasság után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják. A párnak van egy kislánya, Everly, akit közös felügyelettel nevelnek a válás óta.

A feleség bevallotta, hogy küszködtek a gyereknevelési kérdésekben, hiszen filmes munkáik mellett ez nagyon nehéz feladatnak bizonyult. Többek között ezért is formál jogot az exférje Magic Mike című filmjét illető jogdíjakra, mert abban az időszakban rengeteget segített a produkcióval kapcsolatos ügyekben. Dewan azt állítja, hogy korábban a film miatt költözött Londonba, azért hogy családja együtt maradjon és ő gondoskodjon róluk. Nem csak a két filmből, hanem a Magic Mike-on alapuló valóságshowból és egy Las Vegas-i élő showból befolyt összegekre is igényt tart a színésznő.