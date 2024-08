Melltartó nélkül is megmutatta magát a csontsoványra fogyott Christina Aguilera - képek

Egy jó ideig rejtegette testét a nyilvánosság előtt, mielőtt tavaly év végén egy szexi fotózáson megmutatta, hogy milyen elképesztő formában van, miután 20 kilótól szabadult meg. Bár elmondása szerint, mindig is szerette kerekded idomait, és azt állította, hogy nem akar lefogyni, mégis sokkolta a közönséget év elején, amikor egy fellépésén a teljesen megújult külsejével jelent meg. Christina Aguilera első nyilvános megjelenése a 66. Grammy-gálán volt, ahol szemmel látható, hogy még tovább fogyott, és azóta is sokan azzal vádolják, hogy illegális injekcióval, például Ozempic segítségével érte el a látványos eredményt.

Folyton sokkolja az embereket a felismerhetetlenre fogyott Christina Aguilera

Fotó: Christina Aguilera Instagram

Christina Aguilera azóta sem reagált ezekre a híresztelésekre, és szemmel láthatólag egyáltalán nem zavarják a rosszindulatú megjegyzések, az elmúlt hónapok alatt szinte már csontsoványra fogyott az énekesnő. Aguilera azóta sem fogta vissza magát, direkt hergeli az embereket sokat láttatni engedő ruhákban, és élvezi, hogy váratlan, húszkilós fogyásáról beszél mindenki. A 43 éves énekesnő eleinte bő ruhákban rejtegette a változást, ma már esze ágában sincs elrejteni a testét, amire valójában mindig is vágyott. Bár sokan bókolnak neki, hogy úgy néz ki, mint karrierje kezdetén és semmit sem öregedett, de sokan támadják is, hogy ezzel rossz példát mutat a fiatal nőknek.

Most egy minden eddiginél merészebb fotósorozatot mutatott a közösségi oldalán, ahol még melltartó nélkül is pózolt a kamerának. Bár a fotók arcpirítóak, de Christina Aguilera felismerhetetlen a sorozaton, nemcsak fogyása, hanem előnytelen sminkje miatt is. Így hiába akart szexi felvételeket, némelyik inkább ijesztőre sikerült.

A képek között lapozhat:

Egyre többen fogynak illegális gyógyszerekkel

A cukorbetegeknek szánt injekciókkal való fogyás egyre elterjedtebb a sztárok körében, persze senki sem vallja be, mivel illegális úton juthat hozzá az, akinek valójában nincs rá szüksége, azaz orvosilag nem indokolt a használata, csak fogyni szeretne általa. Magyarországon az Ozempic és a Saxenda miatt volt már több, nagyobb botrány is, hiszen hiánycikk volt a megnövekedett kereslet miatt, és sok esetben azok nem jutottak hozzá, akiknek valóban szükségük lett volna rá. A legnagyobb botrányt egy hazai modell okozta azzal, hogy rávett egy nyíregyházi orvost arra, hogy illegálisan írja fel neki a fogyasztó hatású injekciót, a receptért cserébe pedig szexet ajánlott. Végül a rendőrség a nő lakásán meg is találta az illegálisan szerzett injekciókat, eljárás indult az orvos és a modell ellen is.