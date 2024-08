Különös módot talált a gyógyulásra a súlyos beteg Christina Applegate

A színésznő 2021-ben jelentette be, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták, azóta vissza is vonult a színészettől. Most egy interjúban mesélt arról, mi segíti a gyúgyulásban és milyen most az állapota.

Az 52 éves Christina Applegate nemrég James Corden This Life of Mine, azaz Az én életem című műsorában adott interjút, melyben érdekes dolgot árult el arról, hogy mi az, ami segít neki a gyógyulásban, vagyis mi az, ami mostanában boldoggá teszi. Miután két évvel ezelőtt bejelentette be, hogy szklerózis multiplexszel diagnosztizálták, azóta 18 kilót hízott, és már csak bottal tud járni, végleg visszavonult a színészettől is, hiszen rohamosan romlik az állapota. Valószínűleg az idei SAG Awards gáláján jelent meg utoljára a nyilvános eseményen, legalábbis akkor ezt mondta az állapotára való tekintettel, hiszen már csak bottal tud járni, egyre nehezebb számára a mozgás. Úgy gondolja, forgatni már valószínűleg nem fog többé, legfeljebb szinkronmunkákat tud még vállalni, vagyis februárban még így gondolta, hiszen súlyos depresszióval is küzd a szklerózis multiplex miatt. Applegate a legújabb interjúban azonban szinte régi önmagához hasonlóan viccelődött, és elárulta, mi az, ami boldoggá teszi őt az utóbbi időben. Úgy derült ki, hogy James Corden megkérdezte tőle, a zene segíti-e őt a gyógyulásban, mire egyértelmű nemmel válaszolt. Nem, a valóságshow-k viszont annál hasznosabbak számomra. Igen, ez az én esetemben ennyi - lepte meg nagyon a műsorvezetőt ezzel a válasszal, majd bővebben is kifejtette, miért. Bárki, aki jól ismer, tudja, hogy a szobában éjjel-nappal megy a tévé, mert nem nagyon hagyhatom el a szobámat. Tudom, hogy ez elég lehangolónak tűnik, de ez olyan, mintha csak aludnom kellene néha. Igen, a valóságshow-ból bármi jöhet" - magyarázta Christina Applegate, aki teljesen rabjává vált a valóságshow-knak, és felsorolta kedvenceit is, amiket folyton figyelemmel kísér, nagy kedvence Gordon Ramsay - A konyha ördöge, amiből állítása szerint két nap alatt 9 évadot nézett meg. Szeretem nézni az igazi emberek tökéletlenségét. Tényleg, olyan megdöbbentő érzés, hogy ezek az emberek léteznek. Imádom! Ezért szeretem a valóságshow-kat. Mert kiborít, hogy így viselkednek az emberek" - ecsetelte a súlyos beteg színésznő, akit nagyon szórakoztatnak a hétköznapi emberek szereplésével készült műsorok, ezért ezzel tölti az ideje nagyrészét, írja az Entertainment Tonight.

Christina Applegate a lányával az idei SAG-gálán, miután azt mondta, nem mutatkozik többé nyilvánosan

Fotó: Christina Applegate / Instagram

