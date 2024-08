Így néznek ki most a közel harminc éve bemutatott Csinibaba sztárjai - képek

Nagy Natália

Nagy Natália alakította a filmben Mancikát, a szőke bombázót. Tímár Péter következő filmjében is játszott, ott Amálka karakterét formálta meg. Sokáig a Napszínház tagja volt, ő alakította Moliére Dandin György című drámájában Angyalkát, de az akkor még Fővárosi Operettszínház Hotel Menthol című musicaljében is feltűnt, ott Klipszet alakította. Gimnáziumi évei alatt Galla Miklós fedezte őt fel, majd csatlakozott a L'art pour l'art társulathoz. A közönség a Besenyő családból is ismerheti, ahol Evetke szerepét kapta meg. A nézők láthatták a Zimmer Feri, valamint a Magyar vándor című filmben is

Boldog házasságban él, férje Vincze Attila Tamás riporter, akitől 2004-ben egy kislánya született. A színésznő humoristaként is sikeres, azonban mostanában felhagyott a színészettel, és inkább mesekönyveket ír, melyek bestsellerek lettek - olvasható a Life.hu oldalán. Édesapja Nagy Bandó András, aki szintén humorista.

Fotó: Nagy Natália/Facebook

