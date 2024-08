Ezért a nőért hagyta el Lagzi Lajcsi lányát a 29 évvel idősebb, milliárdos szerelme

Mint korábban írtuk, az áramlopásért elítélt Lagzi Lajcsi 25 éves lánya egy nála sokkal idősebb, milliárdos vállalkozóval folytat viszonyt. A kapcsolatukról nem árultak el túl sokat, egy ideig titkolni is próbálták, hogy bármi közük lenne egymáshoz, végül kiderült, hogy tényleg egy párt alkot Csipak Péter és Galambos Bogi.

A gazdag vállalkozó és Galambos Boglárka nőnap alkalmából döntött úgy először, hogy nyilvánosan is felvállalják szerelmüket, ezért közös képet is mutattak az Instagram-oldalaikon, melyhez az üzletember egy hosszabb üzenetet is írt.

Ha én úriemberként viselkedem a hozzám tartozó nővel, azzal megadom számára a lehetőséget hogy száz százalékban élje meg mellettem a nagybetűs nőiességét

- írta a férfi, majd hirtelen úgy döntöttek, törlik a bejegyzést. Később Galambos Boglárka úgy döntött, hogy egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben közzéteszi első nyilvános, közös fotójukat, ahol nagyon elegáns ruhában fotózták őket, szorosan összebújva, egymást ölelve pózoltak a kamerának.

Az első nyilvános fotó a milliárdos üzeltemberről, Csipak Péterről és Galambos Boglárkáról

A 25 éves divattervező lány korábban már megszólalt a viszonyról, melyről azt állítja, hogy börtönben lévő, hamarosan szabaduló apja is áldását adta, hiszen eddigi párjai is idősebbek voltak. Bár próbálták azt mutatni, hogy nagy a szerelem, fél év után már szakítottak. A lány jelenleg szingli, de a gazdag barátja hamar társra talált: visszament az előző barátnőjéhez.

Próbálták megmagyarázi a szakítást

"A pletykákkal ellentétben, senki nem csalt meg senkit. Egyszerűen úgy érzem, ebben a kapcsolatban ennyi volt. De a szakításunk ellenére én ma is a legnagyobb tisztelettel tekintek Péterre, ami kölcsönös. Jóban maradtunk, nincs harag közöttünk, csak másfelé vitt minket az élet" - ecsetelte nemrégiben arról Lajcsi lánya, hogyan váltak el az útjaik. Galambos Bogi azt is elmondta, a szakítás okai közé tartozott, hogy máshol tartottak az életben, úgy érezte, Péternek sok a pörgése, ő viszont most teljes erőbedobással a munkájára igyekszik összpontosítani.

Csipak Péter egy ismert sportoló miatt szakíthatott

A milliárdos Galambos Boglárka előtt egy korcsolyázó hölggyel járt együtt, azonban a kapcsolatuk tavaly véget ért. Most kiderült, hogy a vállalkozó és Murányi Szilvia újra egymásra találtak és nem is lehetnének boldogabbak. Ezt az is bizonyítja, hogy a 2024-es Miss Balaton szépségverseny döntőjére már a 27 éves szinkronkorcsolyázó oldalán jelent meg Csipak, vagyis először mutatkozott ismét nyilvános eseményen az exével.