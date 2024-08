Kínos feszengés, röhögés, bámuló stáb - Ezek voltak a legszörnyűbb filmes csókok

Van, hogy tízszer is meg kell ismételni a jelenetet, és előfordul, hogy valakit épp undor fog el. Sokszor a valóság kiábrándítóbb, mint a filmek, sorozatok romantikája, a csókok sem olyan kellemesek - nézzünk is pár esetet!

Filmes csókok - néha a valóság nem olyan izgalmas

Kínos filmes csókok

Tobey Maguire és Kirsten Dunst

A fejjel lefelé lógó Pókember csókja egyáltalán nem volt olyan romantikus, mint amilyennek a filmben látszott. Tobey Maguire elmondta, hogy a víz hol felfelé, hol lefelé folyt az orrán, szenvedés volt az egész. „Nem kaptam levegőt... Kirsten szája sarkából kapkodtam a levegőt” – emlékezett.

Kirsten Dunst is hasonlóképp emlékszik a történtekre: "Majdnem olyan volt, mintha újraélesztettem volna. Emlékszem, hogy a rendező Sam Raimi adott nekem egy könyvet a híres csókokról, hogy inspirálódjak belőle, de azt is nagyon szerette volna, hogy különleges legyen… még akkor is, ha elég nyomorúságos volt ezt csinálni".

Jennifer Lawrence és Liam Hemsworth

Az éhezők viadala forgatása alatt Liam Hemsworth-szel csókolózott Jennifer Lawrence, aki gondoskodott arról, hogy minden csókjelenetük előtt egyen valami gusztustalant. A férfi „kellemetlen" élményként írta le a jelenetet.

Jennifer Lawrence

"Ő az egyik legjobb barátom, szeretem őt, de ha volt egy csókjelenetünk, ő mindent megtett azért, hogy fokhagymát vagy tonhalat vagy valami undorítót egyen. Közvetlenül a jelenet előtt azt mondta, hogy tonhalat vagy fokhagymát evett és nem mosott fogat. Én meg úgy reagáltam, hogy ez fantasztikus, alig várom, hogy bemenjek és megkóstoljam!"

Leonardo DiCaprio és Virginie Ledoyen

A 2000-ben bemutatott A part egyik szereplője, Virginie Ledoyen nem volt elájulva a világsztártól. „Szerintem Leonardo egy kedves fickó. De nem szeretném, ha szeretőm lenne. Nem volt benne őszinte szenvedély. Nem volt igazi érzékenység a szerelmi jeleneteinkben” - nyilatkozta.

Leonardo DiCaprio és Virginie Ledoyen

„A víz alatti szerelmi jeleneteinkben csak arra tudtam gondolni, hogy ne fulladjunk meg. Még a csókjára sem emlékszem” – állította, bár ebben azért sokan kételkednek.

