Csuti elmondta, kinek drukkol az Ázsia Expresszben

Vasárnap, szeptember 1-én már az ötödik évad indul a TV2-n az Ázsia Expresszből, amelynek versenyzői ezúttal a Fülöp-szigeteken és Thaiföldön mérik össze a tudásukat, az ügyességüket és a szerencséjüket.

Ázsia Expressz: a szereplők egy része

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet / Havran Zoltán - Magyar Nemzet

A műsorban az alábbi párokat láthatjuk:

Till Attila és Stohl András

Mikes Anna és Krausz Gábor

Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István

Laky Zsuzsi és Dietz Guszti

Sáfrány Emese és Béres Anett

Jolly és Szuperák Barbara

Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián

Zsigmond Angéla tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende

L.L. Junior és Dárdai Blanka

Csuti és az Ázsia Expressz

A közelgő premier kapcsán az első évad egyik szereplője, Csuti is megszólalt, aki akkori feleségével, Kulcsár Edinával vett részt a játékban, másodikként futottak be Ambrus Attila és Berki Krisztián után.

"Nagyon várom már a vasárnap estét, amikor elindul végre a műsor. Sokat várok a Stohl András–Tilla párostól, akik szerintem pokolian szórakoztatóak lesznek, és ugyanezért vagyok kíváncsi a Zámbó tesókra is. Ugyanakkor

rejtett erőket látok Béres Anett és Sáfrány Emese kettősében.

Nekik biztosan előnyt jelent majd a stoppolásnál, hogy csinos európai lányok, de nem csak ebben látom az erejüket. Ahogy én ismerem őket, egyikük sem az a könnyen ijedős, nyafogós fruska, szóval okozhatnak meglepetést a játékostársaiknak és a nézőknek is" – mondta Csuti a Borsnak arról, hogy kinek drukkol, kit lát esélyesnek az új versenyzők közül.

Fotó: Instagram/Csuti / Instagram/Csuti

A TV2-n az Újratervezésben is látható üzletember a lapnak arról is mesélt, hogy a műsorral járó kellemetlenségeket nem a komfortzónája, hanem egyenesen a naprendszer elhagyásaként élte meg. Kiderült az is, hogy szerinte őszintén kell játszani, nem érdekes fölös energiákat pazarolni arra, hogy az ember másnak mutassa magát.

Aki megjátssza magát, az elbukik"

– vélte.

"Azt hiszem, hogy Laoszban jártunk, és egy végtelen hosszú, hegyi szerpentinen át vezetett az utunk. Még most is látom magam előtt, ahogy az egysávosnak is alig nevezhető úton kanyargunk a hatalmas kamionnal, amelyiknek a sofőrje felvett minket. Szó szerint nem tudott húsznál gyorsabban menni, de még így is percenként éreztem azt, hogy a szakadékban fogjuk végezni. Közben hol szakadt az eső, hol tűzött a nap és hosszú, hosszú órákon át araszoltunk a cél felé. Ez volt talán a légidegtépőbb napunk a versenyben" – elevenítette még fel egy nem éppen kellemes emlékét.