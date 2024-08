Curtis egy csapat gyerek nagy álmát váltotta valóra

Bár nem veri nagy dobra a rapper, gyakran segít a nehéz sorsú családokon, főleg a fiatalokon és gyerekeken, melyben barátai is rendszeresen a segítségére vannak. Azon kívül, hogy az iskolakezdésben is mindig segíti a rászorulókat, most egy csapat gyerek álmát is valóra váltja, ugyanis elviszi őket és családjukat a Balatonhoz, hiszen még sosem látták a "magyar tengert".

Curtis gyakran segít a rászorulókon, főleg a gyerekeket támogatja

Fotó: Molnár Péter / Haon.hu

Curtis egész évben odafigyel arra, kinek van szüksége a segítségére, ezért augusztusban rendszeresen iskolacsomagokat állít össze a barátaival, melyeket aztán továbbküld az ország legszegényebb részeibe. Ezekben a csomagokban nemcsak alapvető tanszerek, hanem új iskolatáska, cipő is van. Idén már 28 családnak segítettek, köztük Óvádi László, az Újpest FC futsal csapatának sportigazgatója is, aki szívesen részt vesz a rapper mozgalmában.

Most először döntöttek úgy, hogy az iskolakezdési támogatáson túl szerveznek egy kisebb nyaralást is, melynek keretén belül a Balatonra vittek olyan gyerekeket, akik még sosem jártak a környékén. Curtis és barátai kezdeményezéshez több cég is csatlakozott, akik támogatták az utazást, így a napokban 16 fiatal álma vált valóra a segítségükkel, akikkel természetesen családtagjaik is elutazhattak.

Az volt a terv, hogy néhány olyan családot tudjunk vendégül látni, akiknek a Balaton csak álom, de még az is, hogy valahol együtt lehessenek pár napot.

Az első évben sem voltunk már kevesen, de ez az év minden eddiginél erősebbé sikerült! Természetesen mindezt KÖZÖSEN hoztuk össze veletek, azokkal akik felajánlottak, azokkal akik licitáltak és velünk, akik anyagilag támogatják ezeket a napokat. Szóval, kedden 25 (!) fővel jöhet a Balaton! 16 gyermek testvérekkel, szüleikkel" - írta Curtis barátja, Óvádi László a bejegyzésében.

Hatalmas sikert aratott az egyetemen is

Curtis augusztus 20-án óriási koncertet adott a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem előtt.

Előző este Kiskunfélegyházán léptünk fel, azt hittük, hogy a nyár bulija volt, de Budapesten, augusztus 20-án felül tudtuk múlni nézőszámban és hangulatban…

Nagyon megtisztelő, hogy az államalapítás ünnepén léphettünk fel, elképesztő hangulat volt, szívmelengető volt látni, hogy korosztálytól függetlenül tele a rakpart, üvöltik a Curtis-dalokat” - mondta korábban az Origónak Curtis, aki folyamatosan járja az országot fellépéseivel.