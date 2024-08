Curtisék szokatlan módon töltötték az eljegyzés utáni éjszakát

Mint írtuk, Curtis Koppenhágában, a kis hableány híres szobránál jegyezte el a barátnőjét, Barnai Juditot, aki azonnal igent mondott: "A legjobb dolgok mindig váratlanul történnek! IGEN!" – írta a minap az Instagramon.

Barnai Judit és Curtis: Irány Justin Timberlake-koncertre!

Fotó: Instagram/Curtis

Azóta kiderült, hogy Curtis nemcsak a lánykérés miatt választotta a dán fővárost, de Justin Timberlake miatt is, aki este ugyanott koncertezett a The Forget Tomorrow World Tour keretében. Curtisék tehát az 'N Sync egykori tagjának fellépésén ünnepeltek, amiről a rapper látványos videót is mutatott a közösségi oldalán.

Curtis videója a koppenhágai utazásról:

Curtis bajban van?

A felvétel alapján az újdonsült jegyespár igen jól érezte magát Koppenhágában, kérdés azonban, hogy mi lesz Curtis további sorsa – a menyasszonya ugyanis "kemény" üzenetet küldött neki az eljegyzés után, persze bizonyára viccből: "Véged, mint a botnak. Innentől menyasszonyuralom van!" – üzente a vőlegényének egy Instagram-sztoriban.

Barnai Judit és Curtis egyébként régóta alkotnak egy párt – noha sokszor felröppent már a hír, hogy szakítottak. Az újdonsült menyasszony a napokban épp cáfolni kényszerült egy pletykát, miszerint a Farm VIP forgatásán történt valami közte és Aurelio között, ami miatt Curtis is megjelent, hogy rendet tegyen. Mint írta, csupán jóban lett az egykori valóságshow-szereplővel (ahogy a sárga csapat többi tagjával is), Curtis pedig nem toppant be váratlanul a forgatásra.

Korábban arról is pletykáltak netes fórumokon, hogy Barnai Judit és Curtis nem találkoztak hetek óta, de mint kiderült, ennek megvolt az oka. "Jól vagyunk. Az történt, hogy Judy egy tévéműsorban szerepel, ezért nincsenek közös posztok, ezért nem lát minket senki együtt. Azt nem tagadom, hogy voltak hullámvölgyek, de melyik kapcsolatban nincsenek... Együtt vagyunk, nem szakítottunk" – mondta akkor Curtis. Szerinte egyébként az, hogy rossz lelkiállapotban van, nem igaz – úgy véli, hogy csak a legutóbbi, "mély és szentimentális" dalszövege miatt érthették őt félre.