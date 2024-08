Curtis eljegyezte a barátnőjét - fotók

"A legjobb dolgok mindig váratlanul történnek! IGEN!" – írta legújabb Instagram-fotóihoz Barnai Judit kosárlabdázó, aki ezzel jelezte, hogy a párja, Curtis megkérte a kezét, ő pedig igent mondott.

A lánykérésre a híres koppenhágai szobornál, a kis hableánynál került sor, a képeken pedig a gyűrű is jól látszik – nézze meg a lapozható bejegyzést!

Curtis és Barnai Judit kapcsolata mindig viharos volt

Barnai Judit és Curtis régóta alkotnak egy párt – noha sokszor felröppent már a hír, hogy szakítottak. Az újdonsült menyasszony a napokban épp cáfolni kényszerült egy pletykát, miszerint a Farm VIP forgatásán történt valami közte és Aurelio között, ami miatt Curtis is megjelent, hogy rendet tegyen. Mint írta, csupán jóban lett az egykori valóságshow-szereplővel (ahogy a sárga csapat többi tagjával is), Curtis pedig nem toppant be váratlanul a forgatásra.

Barnai Judit és Curtis egy korábbi ölelkezős fotón

Fotó: Instagram/Barnai Judit / Instagram/Barnai Judit

Korábban arról pletykáltak netes fórumokon, hogy Barnai Judit és Curtis nem találkoztak hetek óta, de ennek megvolt az oka. "Jól vagyunk. Az történt, hogy Judy egy tévéműsorban szerepel, ezért nincsenek közös posztok, ezért nem lát minket senki együtt. Azt nem tagadom, hogy voltak hullámvölgyek, de melyik kapcsolatban nincsenek... Együtt vagyunk, nem szakítottunk" – mondta akkor Curtis. Szerinte egyébként az, hogy rossz lelkiállapotban van, nem igaz - úgy véli, hogy csak a legutóbbi, "mély és szentimentális" dalszövege miatt érthették őt félre.

Gyereket egyelőre nem terveznek

Barnai Judit nemrég a gyerekvállalásról is megszólalt egy kommentben a közösségi médiában, miután egy olyan fotót posztolt, ahol Curtisszel az ágyban feküdtek meghitten: kávézgattak, nézték a tévét, és még a kutya is az ágyon hevert. Mivel kevés volt rajtuk a ruha, az egyik kommentelő azt írta, hogy "nem fotózni kell, hanem gyereket csinálni." Erre válaszolta azt a sportoló, hogy "ráérünk", azaz idei terveikben még aligha szerepel a gyerekvállalás. Persze sosem lehet tudni, hisz az előzmények alapján valószínűleg az eljegyzésükre sem fogadtak volna sokan.