Dárdai Blanka és L.L. Junior botrányos kapcsolata: már a rendőrségnek is közbe kellett lépni

L.L. Junior és 18 évvel fiatalabb barátnője, Dárdai Blanka két éve alkotnak egy párt, de a kapcsolatot sokáig megpróbálták titokban tartani. Számtalanszor szakítottak közben, már nem is lehet követni az aktuális kapcsolati státuszukat, szinte csak szakításból és békülésből állt a szerelmi életük - vélhetően sok veszekedéssel. Nagyjából egy hónapja még arról számoltunk be, hogy végleg szétmehettek, akkor eléggé végérvényesnek tűnt a döntésük, de nem sokkal később az újabb fotóik arra utaltak, hogy azóta megint kibékültek.

Az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat?

Májusban még arról számoltunk be, hogy L.L. Junior és Dárdai Blanka már az Instagramon sem követik egymást, nem is mutatkoznak egymás társaságában – a pletykák szerint az Ázsia Expressz tette végleg tönkre a kapcsolatukat. A rapper és a barátnője ugyanis a többi párnál később, rejtélyes körülmények között csatlakozott az Ázsia Expressz Fülöp-szigeteki és tajvani forgatásához, hazatérésük után azonban szinte egyből szétmentek. Erről akkor egyikük sem nyilatkozott, a Bors például hiába kereste mindkét felet – a lap azonban úgy tudta, féltékenység állt a szakítás hátterében.

Jó ideje követhetetlen a kapcsolatuk

Azóta kiderült, hogy a rapper szörnyen viselkedett a barátnőjével a TV2 kamerái előtt, utólag már ő maga kérte, hogy a tévében majd ne menjenek le a számára kínos jelenetek. Egy stábtag szerint a rapper sokszor elviselhetetlenül viselkedett a párjával a forgatáson:

Nagyon csúnyán beszélt szegény lánnyal, aki a kamerák előtt egyenesen Alekoszhoz hasonlította a viselkedését.

Ő a tavalyi évadban Varsányi Rékát alázta meg nem egyszer" – mondta egy bennfentes.

A sok szakítás és békülés után az ázsiai események is arra utalnak, hogy a kapcsolatban nem érzi túlságosan jól magát Dárdai Blanka, aki csak nagyon ritkán reagált nyilvánosan a róluk szóló hírekre. És az is elég beszédes, hogy minden L.L. Juniorral közös képét törölte a közösségi oldaláról, míg a rapper oldalán még bőven vannak fotók az egykori barátnőjéről. Több luxusútra is elmentek együtt, milliókat költöttek el például nemrég arra, hogy Dominikán nyaraljanak.