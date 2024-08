David Beckhamet teljesen lenyűgözte a felesége az olasz nyaralásukon

Victoria Beckhamről mutatott egy képet az Instagram-oldalán a focista férje, aki viccelődött párja kifinomult stílusával, amint éppen Olaszországban pihennek. A felvételem Victoria Beckham egy könyvet olvas, fekete nyári ruhában, a fején egy hatalmas szalmakalapban.

"Idegesítően elegáns” – olvasható a kép feletti szövegben a bók.

Úgy tűnik, a páros nagyon jól érzi magát az olaszországi nyaraláson, ahol a napozás mellett a különleges éttermeket is meglátogatják - David Beckham az olasz konyha specialitásait is nagyon kedveli, az Instagram-oldalán több ételfotó is felbukkan a korlátozott elérhető Instagram-sztorikban - ezeket a People össze is gyűjtötte.

Most ünnepelték a 25. házassági évfordulójukat

1999-ben hatalmas ceremónián házasodott össze David Beckham és Victoria Beckham. A 49 éves exfocista, aki akkor a Manchester United játékosa volt, először egy Spice Girls videóklipben látta meg Victoriát.

David Beckham és Victoria Beckham a napokban, a 25 éves évfordulójuk alkalmából újra az ikonikus lila szettjükbe bújtak és meg is mutatták az Instagramon. Természetesen az 1999-es esküvőn többször is átöltöztek, láthattuk Victoriát a meglepő szetten túl például elegáns, ujjatlan Vera Wang-ruhában is.

Bár nem tagadják, voltak nehézségek a házasságukban, mindig is szerették egymást és ez így van ma is. "Mindig is mondtam, hogy ha egyszer találkozom Victoriával, mi már elválaszthatatlanok leszünk (...) Nekem ő a tökéletes" - nyilatkozta korábban David Beckham.

"Már jóval azelőtt vonzódtam Davidhez, hogy találkoztunk volna. Emlékszem, amikor egy futballmagazinnak adtam interjút, és különböző focisták fotóit mutatták nekem. Fogalmam sem volt, ki ő, de gyönyörűnek találtam" - áradozott a férjéről Victoria Beckham.

Áprilisban fehérneműs és bikinis képekkel ünnepelte az 50. születésnapját Victoria Beckham. Lapozzon, és nézze meg őket!