Demcsák Zsuzsa megmutatta hosszú, meztelen combjait - kép

Demcsák Zsuzsa és Zsolti gazda már július közepe óta látják el feladatokkal azt a 16 hírességet, akik bevállalták, hogy maguk mögött hagyják a városi forgatagot, hogy nomád körülmények közt megküzdjenek fizikai és lelki korlátaikkal.

Fotó: Dmcsák Zsuzsa/Instagram

Mint ismert, a Sárgák csapatát Aurelio, Bálint Antónia, Barnai Judit, Dopeman, Fekete Pákó, Horváth Gréta, MC Ducky és Pumped Gabó alkotják, míg a Pirosak csapatát Blága Tünde, Dávid Petra, Kapi Levente, Kiara Lord, Kováts Gergely Csanád, Lukács Miklós, Nagy Zsolt Leo és Szalontai Szilvi erősítik.

A műsor háziasszonya, Demcsák Zsuzsa már többször is megosztott képeket a forgatásról, valamint egy videóban a műsor kulisszatitkaiba is betekintést engedett.

Nemrég szintén a műsor forgatásáról posztolt. A csinos műsorvezető egy hordó tetején ül, és egy az egyben úgy néz ki, mint Pocahontas. Bőrből készült ruhát, mellényt, és egy magasszárú bőrcsizmát viselt, formás, meztelen combjait pedig semmi nem takarja. A látvány a követői tetszését is elnyerték, és nem győzték dicsérni a TV2 sztárjának a külsejét.

Mint egy kis vadóc

- fűzte hozzá egy férfi.

"Nagyon csinos vagy, irigylésre méltó. Gratulálok" - írta a kép alé egy hölgy.

Istennős

- jegyezte meg valaki.

Fotó: Demcsák Zsuzsa/Instagram

Demcsák Zsuzsa harmadszorra is férjhez ment

Miután Demcsk Zsuzsa szakított Krishan Dangwallal, a TV2 műsorvezetője úgy érezte, hogy a férfi emberileg magasra tette a lécet, nehezen tudja elképzelni, hogy valaki ezt megugraná.

Azonban ennek ellenére rövid időn beül megismerkedett egy milliárdos üzletemberrel. A férfival a munkája során találkozott, és rövid idő alatt olyan komolyra fordult a kapcsolatuk, hogy már a lánykérés is megtörtént. Nemcsak a követőit, de saját barátait is meglepte, amikor a közösségi oldalára feltöltött fotójával tudatta, hogy ismét eljegyezték, hiszen úgy tudták, a műsorvezető szingli. Azóta sem árult el többet a titokzatos férfiról, csak azt, hogy már össze is házasodtak. Nemrég azonban a közös nyaralásukról mutatott fotót az Instagram-történetében, ahol végre hosszú idő után a férje arcát is látni lehetett. A pár romantikusan öleli egymást, Demcsák pedig teljesen kivirult mellette.