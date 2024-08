Deutsch Anita és Kinizsi Ottó házasságáról különös dolog derült ki

Kinizsi Ottó és Deutsch Anita még a Barátok közt című sorozat forgatásán ismerkedtek meg, és már akkor úgy érezték, hogy több lesz közöttük egyszerű munkakapcsolatnál. A pár húsz évvel ezelőtt, 2004-ben kötötte össze az életét. Mivel a színész akkor csupán 20 éves volt, míg a színésznő 28, kezdetben sok támadás érte őket, de az idő igazolta a kapcsolatukat: két gyereket nevelnek és azóta is boldogok együtt.

Kinizsi Ottó és Deutsch Anita hosszú ideje boldogok együtt

Soha nem tagadták, hogy a házasságuk alatt ők is veszekednek, mint a párok általában, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy megbeszéljék a problémákat, és kompromisszumokat kössenek.

„A mi kapcsolatukra elmondható, hogy mind a ketten tökéletesen kezeljük a másikat. Valamiért értjük és érezzük a másikat, tudjuk, hogy a másiknak mire van szüksége. Ottó tudja azt, hogy nekem mi igazán fontos az életben. Például nekem sokat jelent, hogy a szüleim minden hétvégén nálunk ebédelnek, persze nem biztos, hogy Ottónak ez mindig kényelmes. Szerencsére a veszekedéseket is jól kezeljük.

Mikor már majdnem elszakad a cérna, a férjem általában tudja, hogy abban a szituációban mit kell csinálnia ahhoz, hogy azt mondjam: megbocsátok

– fejtette ki Deutsch Anita, amivel Kinizsi Ottó is egyetértett.

„Ugyanez fordítva is működik. Van, hogy egy nehéz nap után látszik rajtam, hogy most hagyni kell. Ilyenkor jobb nem kérdezni, számon kérni, hogy miért nem tettem be a mosogatógépbe azt a poharat” – mesélte Kinizsi Ottó.

Kinizsi Ottó és Deutsch Anita mindig ünneplik a házassági évfordulójukat

A házassági évforduló fontos számukra, így mindig megünneplik, a színésznő pedig az Origónak mesélte el először, hogy legutóbb mivel lepte meg őt a férje.

"Ottó gesztusáról szerintem minden férfi példát vehetne. Nagy vágyam volt egyszer egy sivatagban éjszakázni. Karácsonykor egy igazi romantikus vallomásba csomagolta az ajándék meglepetésutat.

Egyszer csak megállt előttem, papírra írt felirattal a kezében, pontosan úgy, mint ahogyan az Igazából szerelem című filmben is láthattuk az egyik szereplőtől.

A filmből vett szövegek átírt verziói szerepeltek a lapokon. Jó érzés volt látni tudni, hogy ennyi idő elteltével is még mindig nagyon szeret. És persze az is kiderült a vallomás végén, hogy azt kapom ajándékba, hogy elvisz sátrazni… Marokkóba... a sivatagba. Örömömben egy hétig állandóan sírtam." - osztotta meg.