Egy magyar sztárhoz hasonlították Rúzsa Magdi férjét - kép

Rúzsa Magdi férje egy teljesen más közegből érkezett, Vilmos a Műegyetem docense. Az énekesnő azt mondja, mindettől függetlenül tökéletesen működik a házasságuk. Az énekesnő elmondása alapján férje nem feltétlenül csak tudós vagy kutató, hanem a zene világában is nagyon otthon van, mint buliszervező, közösségszervező ember, és talán pont ez volt az, ami miatt nagyon könnyen ráérzett dolgokra vele kapcsolatban.

Rúzsa Magdi és a férje, Vilmos tizenhárom éve vannak együtt, és igyekezni minél több közös programot szervezni. Ahogy a Megasztár egykori felfedezettje mondta: "Mi éltünk és élünk, de nagyon. Nálunk tényleg zajlik az élet."

Az énekesnő ugyan már többször megmutatta férjét a közösségi oldalán, arcát azonban ritkán lehetett csak látni. Most épp a nyaralásukról számolt be egy ölelkezés képpel, férje pedig többek szerint is Nánási Pálra hasonlít.

Hirtelen azt hittem Nánási Pál, mondom jaj, mi történt.

Aztán rájöttem, hogy nem ő" - jegyezte meg egy követője, mire egy másik ugyanezt vette észre.

"Nagyon jó a kép Vilmosról és rólad" - fűzte hozzá egy hölgy.

"Gyönyörű páros" - olvasható egy hozzászólás.

Az énekesnő és férje már régóta szerettek volna szülők lenni, így nagy volt az öröm, mikor kiderült, hogy hármas ikreket várnak. Terhessége miatt egy jó időre visszavonult, majd mikor 2022-ben megszülettek a gyerekei, szépen lassan visszatért a zenéléshez, azonban ma már úgy éri, hogy elsősorban anya, és nem énekesnő.

Visszatér a Megasztárban

Rúzsa Magdi lesz az öt zsűritag egyike a tizenkét év után visszatérő Megasztárban, ahol Molnár Ferenc Caramellel, Marics Petivel, Papp Szabival és Marsalkó Dáviddal együtt dönt majd a jelentkezőkről. Az énekesnő még nyár elején beszélt arról, hogy miért vállalta a felkérést, illetve, hogy mit jelentett neki a műsor annak idején.

"Azért vállaltam el ezt a felkérést, mert pont húsz éve annak, hogy anno én is feltűntem a Megasztárban, és amikor megkérdezték tőlem, hogy mit szólnék ahhoz, hogy ha most a zsűriben ülnék, akkor az futott át a fejemen, hogy én már álltam ott. Tudom, hogy mit jelent, tudom, hogy mi minden fut ilyenkor végig az ember fejében, és tudom azt, hogy hogyan nézném azokat, akik most jelentkeznek.

Tudom, hogy hogyan tudnám őket segíteni, tudom, hogy mik azok a dolgok, amiket nem hibának tekintenék, hanem az izgalomnak és a csomó mindennek, ami ilyenkor ott zajlik az emberben

- hangoztatta.