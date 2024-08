Egy szál bodyban nosztalgiázik Kiszel Tünde lánya - kép

Bár többen is kritizálták már Hunyadi Donatellát a magamutogató viselkedése miatt, ő nem áll le, továbbra is szívesen mutat magáról merészebb felvételeket. A 23 éves lány nemrég ünnepelte a születésnapját, de most támadt igazán nosztalgikus hangulata, ugyanis mutatott magáról egy régebbi szexi fotót is, és kérte követőit, hogy tippeljék meg, hány éves lehetett a fotózás idején.

Anno '97-ben. Viccet félretéve, mire tippeltek, hány éves lehettem ezen a képen?

- írta a fotója mellé Hunyadi Donatella, aki egy szál fekete bodyban, törökülésben pózolt a kamerának.

Követői azonban nem igazán adtak választ a kérdésre, hanem bókokkal árasztották el a fiatal lány oldalát, ugyanis szerintük teljesen mindegy hány éves volt, de már akkor is gyönyörű volt.

A fiatal lány már 14 éves kora óta modellkedik, és egyre sikeres a szakmában. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. A tánctudását a TV2 táncos show-jában, a Dancing with the Starsban mutatta be, majd utána is bizonyította egy Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol egykori táncpartnerével, Bődi Dénessel léptek fel.

Hunyadinak elsősorban az volt a célja a táncos show-ban, hogy édesanyjától függetlenül is megismerje őt a közönség, szélesebb körben, és ne a naptárdíváról azonosítsák. Úgy tűnik, ez sikerült is neki, hiszen saját követőtábora egyre nagyobb a közösségi oldalán, ő ezt úgy hálálja meg, hogy egyre merészebb fotókat mutat magáról, bár ezzel nem arat mindig osztatlan sikereket.

Egyre többen kritizálják

Nemcsak a szexi képei miatt támadják a 23 éves modellt, de mint az összes többi közszereplőt, így őt is érik kegyetelen kritikák nap mint nap. Hunyadi nemrég egy megrázó interjúban mesélt arról, hogyan tanulta meg kezelni a rosszindulatú megjegyzéseket.

Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra

- mesélte a fiatal lány, akit annyira megviselt a sok bántás, hogy majdnem depressziós lett.