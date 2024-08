Teljesen megváltozott az élő Ken baba, alig lehet felismerni

Ma már egyáltalán nem idegen, hogy valaki azért plasztikáztatja magát, hogy hasonlítson valakire, akár egy játékra. Így tett Felipe Máximo is, aki mindent elkövetett azért, hogy hasonlítson Barbie hű társára, Ken babára. A brazil származású férfi attól sem riadt vissza, hogy sminkelje magát, sőt úgy öltözködött, akár a baba. Mindent megtett azért, hogy ő legyen a világon az egyetlen férfi, aki elmondhatja magáról, hogy ő az egyetlen, aki tökéletes mása a játék figurának.

Azonban számításai nem jöttek be, ugyanis nem tudott ebből megélni, és modell munkákat sem kapott már, így civil szakmát keresett. Jelenleg egy benzinkúton dolgozik Sao Paulóban, és annyira megváltozott, hogy szinte fel sem lehet ismerni. Ma már csak ritkán vállal fotózást, és a sminkeléssel is felhagyott, követői szerint pedig sokkal jobban néz ki most, mint pár évvel ezelőtt - írja a Daily Star.

A magyar Ken baba is kés alá feküdt

A magyar Ken baba, Einwiller Gregor korábban mindig azt hangsúlyozta, természetes módon akar hasonlítani a Barbie ikonikus fiú figurájára, azonban a szája miatt mégis kés alá feküdt.

"Jelentem: Elvesztettem a plasztik szüzességemet! Nagyon szeretem a számat és mások is! A formával elégedett voltam, viszont mindig is kicsinek tartottam a felső ajkaimat az alsóhoz képest! Ezen most egy profi szakember segített!" - üzente még tavaly.

Éveken át azzal támadták a magyar Ken babát, hogy külsejét számos plasztikai műtétnek köszönheti, de állítólag ez volt az első ilyen beavatkozása.

Elárulta, miért érezte szükségét a változtatásnak, sőt azt is kijelentette, ezzel még koránt sem ért véget a történet, még ha nem is drasztikus beavatkozások várnak rá.

Ahhoz ragaszkodtam, hogy a Barbie szájforma megmaradjon, hogy a karakteremet még jobban hangsúlyozza.

A plasztik szüzességemet ezzel elveszítettem, a jövőben már nem mondhatom, hogy naturálisan vagyok olyan, amilyen. Édesanyám elkezdett zokogni, mert attól félt, hogy a jövőben nem tudok megálljt parancsolni magamnak.

Nem akarja, hogy gúny tárgya legyek és csúfot űzzenek belőlem

- magyarázta.