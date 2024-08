Régi kedvencek újra együtt, előkerültek az Exatlon-pólók

Nem világos, hogy az Exatlon-mezes kép most készült-e vagy korábban, mindenesetre többen is megosztották a közösségi médiában. Így tett Kocsis Lilkó is, aki Kempf Zozo, Somhegyi Krisztán és Imreh Balázs társaságában látható a képen.

Fotó: Instagram

Kocsis Lilkó, az Exatlon szépsége tavaly nyáron ment férjhez. "Az egész esküvő álomszerű volt számunkra. Még mindig nem dolgoztuk fel teljesen. Úgy gondolom, nem stresszeltük túl a dolgokat sem előtte, sem aznap. Inkább az időjárás miatt aggódtunk kicsit, de akik már nem lehetnek velünk ezen a csodálatos napon, odafent elintézték nekünk, hogy ne tegye tönkre a nagy napunkat az eső" – nyilatkozta az esküvő után a showtánc-világbajnok.

Kocsis Lilkó a sportreality 3. évadjában szerepelt, a "Bajnokok" csapatában volt: 131 futamot teljesített, a középmezőnyben végzett. Itt egy képe, ahol csak virágok takarják melleit.

Somhegyi Krisztián is felbukkant több műsorban

A sportoló 2022 óta van együtt Viczián Viktóriával. "Úgy jöttünk össze, ahogy hazajöttem az All Starból. Viki az előző évadot is követte, és ott már egyébként találkoztunk, de ott nem alakult ki a barátságon kívül komolyabb dolog. Az All Star után ahogy hazaérkeztem, Viki gratulált nekem, elkezdtünk találkozgatni és ott már kialakult a kölcsönös vonzalom" - mesélte a műugró bajnok.

Nem vártak sokáig, a szerelmespár össze is költözöt. Közös programként motorozni szoktak menni, ezzel szemben a tánc nem maradt a bajnok életének a része, viszont ha bármilyen tánccal kapcsolatos felkérést kapna, akkor szívesen vállalná. Azzal kapcsolatban, hogy lesz-e eljegyzés, Krisztián így nyilatkozott: