Fellépett a Szigeten, aztán nem sokkal később már sírva üzent az Instagramon

A koncertjén viszont előszeretettel hangsúlyozta nőies megjelenését, szűk, fekete ruhában állt a színpadon, ha pedig ez nem lenne elég, a pluszkilói ellenére is a táncosait megszégyenítő mozdulatokat tett, és rázta a fenekét. Történt azonban egy kisebb aki is, ugyanis technikai probléma miatt a Sacrifice című számát újra kellett kezdenie, de ez senkit sem zökkentett ki a hangulatból.

A koncerten elhangzott többek közt a legújabb dala, az I'm the drama, a nagysikerű Say my name, az I got you, az I'm a mess, vagy a Marin Garixxel közös közös produkciója, az érzelmes In the name of love.

A show-t az egyik legfelkapottabb dalával, az I'm Good (Blue) zárta, amit mindenki üvöltött. A szerzeményt egyébként David Guettával készítette el közösen, a legnagyobb videómegosztón pedig mára már közel 300 millió megtekintésnél jár.

Bebe Rexha először járt Magyarországon és Budapesten, és többször is hangsúlyozta, hogy mennyire lelkes a közönség, valamint azt, hogy milyen jó volt fellépni a Sziget Fesztiválon.