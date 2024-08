Elege lett Curtis barátnőjének: elmondta, mi van Aurelio és közte

A Farm VIP-ban szereplő Barnai Judit és Curtis régóta alkotnak egy párt - noha sokszor felröppen a hír, hogy szakítottak, valójában együtt vannak és nagyon jól érzik magukat így. Nemrég arról pletykáltak netes fórumokon, hogy nem találkoztak hetek óta, de ennek megvolt az oka. "Jól vagyunk. Az történt, hogy Judy egy tévéműsorban szerepel, ezért nincsenek közös posztok, ezért nem lát minket senki együtt. Azt nem tagadom, hogy voltak hullámvölgyek, de melyik kapcsolatban nincsenek... Együtt vagyunk, nem szakítottunk" - közölte a rapper. Szerinte az, hogy rossz lelkiállapotban van, nem igaz - úgy véli, hogy csak a legutóbbi, "mély és szentimentális" dalszövege miatt érthették őt félre. A TV2 riportját itt tudja megnézni.

Barnai Judit ősszel a Farm VIP valóságshow-ban szerepel

Fotó: Instagram

Mi történt a Farm VIP-ban?

Barnai Judit most egy cikkre reagált: a szövegben az állt, hogy Curtis megjelent a TV2 tanyasi realityjének forgatásán, mert "elszabadultak az érzelmek és rendet kellet tennie." A kosaras szerint nem igaz, hogy a vele egy csapatban lévő Aurelióval bármi is történt volna, egyszerűen csak jóban voltak, mint sok más emberrel a sárga csapatban. Curtis barátnője szerint a rapper nem jelent meg a forgatáson, így nem is volt botrány. Itt az Instagram-sztorija:

Fotó: Instagram / Barnai Judit

