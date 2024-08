Rózsaszín lufik között jelentette be a nagy hírt Gáspár Győző kisebbik lánya - videó

Már kilencvenezer követője van az Instagram-oldalán, és gyakran oszt meg magáról merészebb felvételeket Gáspár Győző és Bea kisebbik lánya, Gáspár Virág, akit kislányként ismert meg az ország. Gáspár Virág úgy tűnik, hogy nővére, Gáspár Evelin nyomdokaiba lép, hiszen ő is ontja magáról a merészebbnél merészebb felvételeket. Az utóbbi időben gyakran együtt is pózolnak, és sok időt is töltenek egymás társaságában.

Most azonban minden Gáspár Virágról szólt, hiszen a napokban ünnepelte születésnapját, és bármilyen hihetetlen is, de a kislányból felnőtt nő lett, ugyanis most töltötte be a 22. életévét. A fiatal lány a nagy hír rózsaszín lufik között pózolva jelentette be a követőinek, és ez egy nagy mérföldkő a Gáspár családnak. Ezért is rendeztek hatalmas ünnepséget Gáspár Virág tiszteletére a szülei, és luxusétterembe is elvitték ünnepelni a kisebbik lányukat - szúrta ki a Bors.

Közel 20 évvel ezelőtt lett belőle és testvéréből, Gáspár Evelinből a szülei nyilvános szereplései kapcsán celebgyerek, és bár mindig a nyilvánosság előtt élte az életét, mégis polgári foglalkozást választott magának. Érettségi utána a pszichológia és a textiltervezés is a tervei közt szerepelt, végül tavaly felvételt nyert egy francia iskolába, ahol szakácsnak tanul. Gáspárék lányának úgy tűnik, hogy megtetszett a vendéglátás, ugyanis pár hónapja Budapest belvárosában, egy luxusétteremben dolgozott. Az exkluzív helyen egyébként több ismert ember is megfordult, többek között a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi is.

A felvételek között lapozhat:

Hamarosan visszatérnek a TV2 képernyőjére

Mint korábban írtuk, a TV2 újragondolta Gáspár Győzőék egykori valóságshow-ját és a következő szezonban újra visszatér a Gáspár család a csatorna képernyőjére a megújult realityben.

Fischer Gábor korábban elárulta, hogy még idén figyelemmel kísérhetjük Gáspár Győzőék mindennapjait.

Az elmúlt években folyamatosan figyeltük, hogy melyek azok a műsorok, formátumok, amelyek korábban nagy nézettséget értek el.

Visszahoztuk már a Szerencsekereket, a Zsákbamacskát, éppen ezért úgy döntöttünk, hogy idén Gáspár Győző és családjának a kalandjai kerülnek a TV2 képernyőjére. Megpróbáljuk ezt a műsort úgy megvalósítani, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen" - nyilatkozta a Tények Pluszban a TV2 Médiacsoport Zrt. programigazgatója.