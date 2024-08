Gáspár Zsolti dühösen üzent a testvérének, Győzikének

A Farm VIP műsorvezetőjeként is ismert Gáspár Zsolti üzent a testvérének, Gáspár Győzőnek, miután az kifejtette a véleményét édesapjuk új kapcsolatáról.

A hamarosan a TV2-n visszatérő Győzike a Tények Pluszban beszélt a napokban arról, hogy miért veszett össze a testvérével és az apjukkal, súlyos családi titkokról rántotta le a leplet. "Kilenc év után, hogy is fogalmazzak? Csúnyán vagy szépen? Megnősült, szerelmes lett. Dicsekedik a faluban, hogy neki barátnője van.

Hát szégyellje magát! Az én anyámból csak egy volt.

Az én anyámnak az emlékét végig kellett volna tisztelni, hetvenegy évesen. Nem az, hogy wellnesshotelekben mutogatom, hogy nekem barátnőm van…" – háborgott Gáspár Győző amiatt, hogy az apja 71 évesen új barátnőt talált magának.

Erre reagált most Gáspár Zsolti, aki egészen más véleményen van: "Édesapánk igenis egy hagyománytisztelő ember, aki egy életen át, rajongva szerette az édesanyánkat, akit sajnos kilenc éve elvesztettünk. Soha nem fogja őt elfelejteni, és soha, senki nem helyettesítheti őt a szívében. Ezt Győző is pontosan tudja. Nem is értem, mi ez a görcsös ragaszkodása a hagyományokhoz, hiszen számos roma törvényt tudnánk találni, amit sem ő, sem én, de talán egyetlen roma sem tart manapság. Az idő halad, a világ változik, és nekünk, romáknak sem szabad ezekkel szembe menni. Arról nem beszélve, hogy

apánknak joga van a boldogsághoz. Becsülettel megtett mindent a családunkért, ami elvárható, sőt annál sokkal többet is.

Felépített két házat a fiainak, útra tett bennünket, és szerette, tisztelte, becsülte édesanyánkat életében, és teszi ezt azóta is, hogy már nincs velünk. Én azt mondom, hogy Győzikének is vele kéne örülnie, hogy nem él magányosan, hanem igenis igyekszik boldog lenni még idősebb korában is" – magyarázta Gáspár Zsolti a Borsnak.

Min veszett össze Győzike és Gáspár Zsolti?

Győzike és Gáspár Zsolti között nemigen volt soha felhőtlen a viszony, de azért volt példa kibékülésre, együtt szereplésre is. Legutóbb Gáspár Győző azért haragudott meg a testvérére, mert az hívatlanul, ráadásul slamposan jelent meg a felesége, Bea asszony 50. születésnapi buliján. Erről hosszabban olvashat itt, alább pedig a Tények Plusz riportját láthatja.