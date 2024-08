George Clooney Quentin Tarantinónak: Jól van, haver, rohadj meg!

Quentin Tarantino, aki olyan híres filmeket rendezett, mint a Ponyvaregény, a Kill Bill, valamint az Aljas nyolcas mindig a szabadszájúságáról volt híres. Nemrég George Clooney filmes pályafutását bírálta, amit a színész sem hagyott szó nélkül.

Quentin Tarantino és George Clooney egy filmben is játszottak

Fotó: Instagram.com/todo_el_cine/

George Clooney és Quentin Tarantino vitája

A történet ott kezdődött, hogy a rendezőt egy interjúban filmsztárokról kérdezték, és amikor George Clooney neve is szóba került azt válaszolta: „Ő nem filmsztár. Mondj egy filmet az ezredforduló óta, amiben játszott” – utalhatott arra, hogy az elmúlt közel negyedszázadban George Clooney szerinte egyetlen jelentősebb alkotásban sem szerepelt. A kijelentésre a színész is reagált, ugyanis egy újságíró riportot készített vele és Brad Pittel a közös filmjük kapcsán, ám egy ponton Tarantino neve is szóba került. A kettőjük között lévő feszültségről reagált a színész:

Quentin mondott néhány sz.arságot rólam a közelmúltban, ami miatt kissé ideges vagyok.

Szóval az ezredforduló óta? Ez az egész karrieremet jelenti" - kezdte George Clooney.

"Szóval most úgy vagyok vele, hogy jól van, haver, rohadj meg!

Nem bánom, ha b.szakodsz velem, mert ezek után is is b.szakodni fogok veled

- mesélte a GQ magazinnak adott interjújában.

A rendező és a színész egyébként jól ismeri egymást, ugyanis együtt dolgoztak az 1996-ban bemutatott Alkonyattól pirkadatig című filmben. Quentin Tarantino írta rendezte és játszott is az alkotásban, míg Clooney alakított a főszereplőt - osztotta meg a CNN.

George Clooney majdnem meghalt

George Clooney 2018 nyarán nyáron szenvedett motorbalesetet A 22-es csapdája sorozatának forgatásán, amit még korábban idézett fel a The Hollywood Reporterének egy, a sorozatról szóló háttérvideóban:

A színész elmesélte, hogy nagyjából 110 km/h-s sebességgel szállt bele egy autóba, így elég kemény volt az ütközés: a fejével áttörte a kocsi szélvédőjét, a bukósisakja ketté is repedt.

"Vártam, hogy lekapcsolják a villanyt" – mondta, vagyis nem gondolta, hogy túl fogja élni. "Ha kilenc életem lenne, már mindet elhasználtam volna, így a motorozást is elengedtem egy időre" – tette hozzá.