G.w.M-et támadják, Kulcsár Edina pedig bármikor szülhet

Miközben Kulcsár Edina bármikor szülhet, hiszen augusztus közepére van kiírva, a celebpáros nem használta a biztonsági övet autókázás során - legalábbis a Redditen most ezért támadják a rappert. Erről a képről van szó:

Fotó: Instagram

Tavaly G.w.M azzal bosszantotta az embereket, hogy vezetés közben videózta méregdrága óráját és autója logóját, miközben egy kézzel sem fogta a kormányt. Az ügyben egy vezetéstechnikai szakértő is megszólalt és egyértelműen elmondta, hogy G.w.M mutatványa életveszélyes volt, nemcsak rá, hanem a közlekedés többi résztvevőjére is. "Ha valaki nem fogja a kormányt, az nagyon nagy baj. Az is baj, ha csak fél kézzel fogja, de a videón tulajdonképpen egyikkel sem. Egy vészhelyzetben nincs időnk pozicionálni a kezünket – szögezte le a szakértő, aki elárulta: a vészhelyzetek lélektana az, hogy a semmiből is kialakulhatnak. Egy szóval: életveszélyes!" - mondta akkor a szakértő.

A cikk folytatódik, lapozzon!