Durván támadják a pénzével dicsekvő G.w.M-et elhagyott családja anyagi gondjai miatt

A pénzével folyton hencegő G.w.M-et durván támadják exe legújabb nyilatkozata miatt, aki elárulta, milyen anyagi helyzetben vannak azóta, mióta a rapper elhagyta őket Kulcsár Edina miatt. Bár G.w.M azt sugallja a közösségi oldalain, hogy nagyon sok a pénze, elhagyott családját mégsem tudja támogatni, volt párja egyedülálló anyaként próbálja biztosítani a gyerekeknek azt a színvonalat, amit eddig megszoktak.

Nagy Melanie ezért több munkahelyen is dolgozik, viszont így sem boldogul annyira, ahogy szeretne. Konkrétumokat ugyan nem mondott a rapperről, de szavaiból kivehető, hogy nem igazán számíthatnak G.w.M-re, akivel korábban pereskedtek is az anyagi dolgok miatt.

Egy olyan óvodába írattam be a gyerekeimet, ahol mindenféle nemzetiségű gyerekkel találkoznak és érintkeznek, bár anyagi okokból már nem tudom megengedni magunknak, hogy továbbra is ebben az intézményben tanuljanak, de ez egy másik kérdés.

A kislányom viszont itt vitte végig tanulmányait és remélem, hogy egyszer úgy fog erre visszatekinteni, hogy ez egy pluszt adott neki" - mondta a Palik Lászlóék műsorában vendégeskedő Nagy Melanie, aki ezzel a nyilatkozattal feldühíttete az embereket, akik most durván támadják a rappert, akinek hamarosan megszületik Kulcsár Edinával közös kisfia.

G.w.M exe, Nagy Melanie és gyerekei anyagi problémákkal szembesültek, miután a rapper elhagyta őket

Fotó: Nagy Melanie Instagram

"Kutyákra, macskára, sztékre, új emeletre a házban… Egyébként a nagy Junior haverja is nagyon nehezményezte anno, hogy magánovit kell fizetnie a gyerekeknek, minek flancol ezzel Kinga" - írta valaki, aki L.L. Juniort is belekverte a történetbe, hiszen neki is hasonlóan csúnya válása volt, mint G.w.M-nek.

Ennyire, de ennyire, a kutyasz*rba se venni az előző házasságból született gyerekeit, akikért ő állítólag annyira, de annyira oda volt, hogy a kislánynak hány milliós lakást vett anno, bár lehet ez is egy otromba hazugság.

Hogy a pics*ba tud ez az ember nyugodtan aludni, tudva, hogy két kis gyerek, akiből az egyik ráadásul még fiú is, napi szinten le van sz*rva, és az apjuk se érzelmileg, se pénzzel, se őket, se az anyjukat nem támogatja. Az már csak hab a tortán, hogy aki ilyen kígyó módon otthagyja a családját, szemrebbenés nélkül, az ugyanezt bármikor, akárhányszor megteszi a jövőben is. Hogy lehet valaki ekkora hulladék" - írta egy bulvártémákkal foglalkozó csoport tagja indulatosan.

Hát, most születik majd a fiúgyerek az ex-szépségkirálynőtől, az összes többi innentől kuka

- vélekedett egy másik felhasználó.