Hatalmas veszteség érte, gyászol Lissák Laura

Lissák Laura a Dancing with the Stars kedvelt táncosa, a legutóbbi évadban T. Danny oldalán tűnt fel a show egyik legnagyobb esélyeseként jutottak a döntőbe, végül csak a harmadik helyet szerezték meg. Lissák azóta feltűnt a Farm VIP-ben is, ahol szintén szép teljesítményt nyújtott, eközben a Spíler2 csatornán is láthatják a nézők műsorvezetőként. Fiatal kora ellenére már most nagyon sikeres, és a Farm VIP-ben az is kiderült róla, hogy mennyire családcentrikus.

Bár magánéletéről nem oszt meg túl sok információt, de annyit lehet róla tudni, hogy valószínűleg jegyben jár párjával, akit még nem mutatott meg a nyilvánosságnak. Korábban arról is mesélt, mennyire hálás a férfinak, és a családnak, mert a segítségük nélkül nem tarthatna ott, ahol most.

"Nyilván voltak nehezebb percek, de most visszatekintve nagyon jó döntés volt, hogy vállaltam. Még, ha most sokan hülyének is néznek emiatt, de ott egy idő után olyan érzés, mintha kívülről rálátnál a saját életedre, mert elzárnak a külvilágtól, csak a gondolataiddal maradsz, nincs nálad telefon, nem beszélsz senkivel.

Csapatban, de mégis egyedül vagy, és igazából csak annyit érzékelsz, hogy kiszakadtál a saját életedből, és érdekes élmény a munkádat, a karrieredet, a családodat, a legfontosabb dolgokat az életedben távolról szemlélni.

Én arra jöttem rá, hogy igazán szerencsés vagyok, és csodálatos az életem" - mondta korábban az Origónak Lissák Laura, aki a Farm VIP-ben jött rá arra, milyen szerencsés, és mennyire hálás a szeretteinek.

A fiatal táncosnő már többször is beszélt családjáról, és arról, hogy sok időt töltenek együtt, amikor tehetik. Most azonban egy fájó hírt osztott meg a közösségi oldalán, ugyanis egy számára nagyon fontos családtagját, a nagymamáját veszítette el. Lissák Laura nem osztott meg több információt egyelőre arról, mi történt pontosan, csak egy régi, mamájával készült közös fotót mutatott az Instagram-oldalán, melyen ő és testvére még kisgyerekként láthatóak. A képhez csak annyit tudott hozzáfűzni szomorúan: Nagyi, majd rengetegen nyilvánítottak részvétet a családnak a fekete-fehér felvétel alatt.