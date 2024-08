Gyerekekkel ordibált Justin Bieber - videó

Justin Bieberről vírusként terjed egy videó, ahogy torka szakadtából ordít egy csapat tinédzserrel nyilvánosan, és az is kiderült, hogy miért viselkedett így fiatal rajongóival. Az eset szemtanúi közül páran elárulták, mi történt pontosan, amiért Bieber ennyire felidegesítette magát.

A 30 éves sztár maga is hamarosan apa lesz, most csütörtök délután, azaz augusztus 8-án látták őt a Waldorf Astoriában a kaliforniai Beverly Hillsben, ahol állítólag terhes feleségével akart találkozni. Az énekes most sem vitte túlzásba az öltözködést, hiszen csak egy túlméretezett farmer rövidnadrágban, egy fehér trikóban, és egy kalapban fotózták őt, miközben egy csapat fiatallal üvöltözik. A felvétel nagy felháborodást váltott ki.

Ez nektek vicces, srácok? Hagyjatok békén!

- kérdezi ingerülten Justin Bieber a gyerekektől, majd elzavarta őket, azt kiabálta, hogy "tűnjetek el innen".

A szemtanúk szerint az énekes azért igyekezett a szállodába, hogy terhes feleségével, Hailey Bieberrel együtt ebédeljen, de a tinédzserek csoportja zaklatta őt.

Az énekesnek épp korlátozott volt a biztonsága, és állítólag eleinte még kedves volt az ott összegyűltekkel szemben, míg ideges nem lett a tinédzserek miatt. A névtelen forrás szerint azért volt ennyire dühös, mert aggódott a felesége biztonságáért - írja a Just Jared.

Hamarosan megszületik az első gyereke

2018 óta alkot egy párt Justin Bieber és felesége, a modell Hailey Rhode Bieber, aki első közös gyereküket várja. A házaspár fotókkal jelentette be a hírt a közösségi oldalán, még májusban. A kapcsolatuk eleinte nem volt zökkenőmentes, hiszen egy szerelmi háromszögből indult a szerelem.

Justin Bieber 2018 év elején még Selena Gomezzel volt együtt, végül mégis a modellt választotta, akit még ugyanabban az évben eljegyzett, majd gyorsan el is vette feleségül. A hírekre az énekesnő csak egy dallal reagált nyilvánosan, mellyel egyértelműen Justin Biebernek üzent az esküvője után. Gomez rajongói azt feltételezték, hogy a dal érzelmes szövege az énekesnő és Bieber se veled, se nélküled kapcsolatára utal, valamint a Baldwin Bieberrel kötött házasságára, ezek után rengetegen támadták a friss házasokat, már Selena Gomez is közbelépett, hogy ne támadják őket tovább.