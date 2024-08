Gyilkos a házban: augusztusban jön a negyedik évad

A Gyilkos a házban egy 2021-ben bemutatott amerikai krimi, amelyet Steve Martin és John Hoffman alkotott. A sorozat főszereplői Steve Martin, Martin Short és Selena Gomez. A történet szerint három, kezdetben vadidegen szomszéd rájön, hogy mindegyikükben közös, hogy rajongói a true crime műfajnak. Miután New York-i lakásuk épületében bekövetkezik egy gyanús haláleset, amit a rendőrség öngyilkosságnak titulál, úgy döntenek, elindítják a saját nyomozásukat az ügyben, amiből podcastot csinálnak. Rövidesen rájönnek, hogy az eset felgöngyölítésével jóval zűrösebb ügybe keveredtek, mint azt elsőre gondolták volna - írja az IMDb.

Gyilkos a házban főszereplői

Fotó: Instagram.com/onlymurdershulu/

Gyilkos a házban negyedik évad: Napokon belül együtt izgulhatunk a kedvelt sorozat főszereplőivel

A sorozat negyedik évada augusztus 27-én debütál majd a Disney+ kínálatában. Az új évadban nemcsak izgalmaknak lehetünk szemtanúi, de számos új szereplő csatlakozik majd a Gyilkos a házban stábjához.

A folytatásban Selena Gomez szereplése sem volt kérdés, rajta kívül pedig Steve Martin és Martin Short is visszatérnek a folytatásban. Rajtuk kívül új karakterek is megjelennek a negyedik évadban, akiket Melissa McCarthy, Eva Longoria, Kumail Nanjiani, Zach Galifianakis, valamint Eugene Levy és Molly Shannon alakítanak majd, valamint visszatér Meryl Streep, Jane Lynch, Michael Cyril Creighton és Da’Vine Joy Randolph is.

A negyedik évadban a főszereplők arra keresik a választ, hogy ki ölte meg Sazzt, hogy valóban Charles volt-e a célpont, és hogy miért akarná bárki is megölni bármelyiküket. Ráadásul a trió kalandjai most nem New Yorkban, hanem egy teljesen új helyszínen, Hollyoodban játszódik. A előzetes szerint egy nagy stúdió meg akarja filmesíteni a podcastjüket, azonban most sem lesz hiány gyilkosságból és rejtélyből.

Selena Gomez plasztikáztatott, majd eljegyezték

A sorozat egyik főszereplőjéről, Selena Gomezről hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy lupusszal küzd évek óta. Később annyira súlyosbodott a betegség, hogy 2017-ben sürgősen veseátültetésre volt szüksége. Az operációt követően Gomez hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől, mert betegsége miatt korábban is elhízott, és bár eleinte igyekezett magáért kiállni, és kijelentette, hogy nem fogja magát sanyargatni csak azért, hogy másoknak megfeleljen, de végül nem bírta a rengeteg kritikát, inkább eltűnt egy kis időre, főleg a közösségi médiából, ahová négy év kihagyás után tért vissza.