Hajdú Péter szereti a pornót

Hajdú Péter a Youtube-csatornáján interjúzott Heves Krisztával és Kovival is - utóbbi, mint ismert, rengeteg pornófilmet forgatott korábban. Kovi szerint a szélessávú internet gyökeresen megváltoztatta a műfajt, a pornó megváltozott, eltűntek a hosszabb, sztorival rendelkező filmek, rövid jelenetek készültek, és ingyenesen is látható ezekből sok ezer. „Magyar sztárok azért lettek, mert szépek és ügyesek voltak a lányok. Ezért alakult ki az a kép, hogy világhatalom vagyunk pornóban, pedig természetesen nem voltunk sosem. Európában is sokkal többet forgattak a németek, mint mi. A magyar felnőttfilm fénykorának a titka tehát az volt, hogy minőségi munkát végeztünk, és gyönyörűek itt a lányok. Tényleg. Ha külföldön vagyok, akkor látom meg az első jó csajt, amikor utam végeztével leszállok Ferihegyen” – nyilatkozta korábban Kovács Kovi István pornófilmrendező, producer.

A pornó egyik sztárja, Kendra Lust

Fotó: Getty Images via AFP

A pornó jelen van

Hajdú Péter szerint a pornóról beszélni kell. "Amikor Hevesi Kriszta szexuálpszichológus volt a vendégen az Összezárvában, sokat beszélgettünk a keményvonalas filmek függőséget okozó és oktató hatásairól, és bevallom, újranéztem az adást, amikor Kovi igent mondott erre a mostani interjúra. Kriszta azt mondta, hogy a pornó sok esetben többet mutat a fogyasztóknak, mint a valóság, és ez egy alapvető problémája a műfajnak, és persze sokkal durvább dolgok is történnek, vagy történhetnek a kamerák előtt, mint otthon a hálószobában" - nyilatkozta.

