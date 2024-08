Kamerák előtt pofozták fel Hajdú Pétert - videó

Az Exatlon Hungaryből is ismert Szabó Franciska lesz a következő vendég Hajdú Péter internetre átköltöztetett műsorában, a Frizbiben. A sportoló az Egyesült Államokban pofozkodásból csinált karriert, a pofonharc világbajnoka lett – most pedig a stúdióban is megmutatta, hogy mekkorát tud ütni, az előzetes szerint Hajdú Péternek kevert le egy óriásit. Nézze meg!

Szabó Franciska óriási pofont adott Hajdú Péternek:

Szabó Franciska természetesen beszélt is a pofozkodó világbajnokságról, elmondta, hogy amikor ütésre kerül a sor, sosem nézi, ki áll vele szemben: "Csak az éreztem, hogy amit kaptam, azt most ideje visszaadni. És akkorát adtam szegénynek, hogy amikor elájult, föl akart állni, és még bukfencezett is egyet" – mesélte, valószínűleg erre az esetre gondolt.

Az Exatlon szereplője arról is beszélt, hogy a pofozkodás mellett dominaként dolgozik – vetkőzést azonban nem vállal. "Valaki azt jobban elítéli, valaki ezt. Nekem megverni egy férfit ostorral, az sokkal komfortosabb, mint terpeszteni" – magyarázta az előzetesben.

"Ezek az emberek olyanok, mintha anya nélkül nőttek volna fel. Ők az erős nőt akarják. Van egy feketelistám, ami azért nagyon hosszú, ugyanis sok a kattos ember. Nagyon nagy a kereslet, és olyan férfiak jelentkeznek főként, akik magas pozícióban dolgoznak, mentálisan pedig szükségük van arra, hogy szubmisszív állapotba kerüljenek. Leggyakrabban cipelem őket, guggolok velük, a nyakamba ülnek, ezek pedig nagyon megterhelők fizikálisan" – mondta korábban a dominaszerepről Szabó Franciska.

Egy szociopata drogossal élt

A korábbi realityszereplő bántalmazó kapcsolatban is élt, erről is szó esik majd a péntek este látható Frizbiben. Elvált a férfitől, aki megverte, de egy szociopata drogossal is élt együtt, aki miatt eladósodott – erről szintén beszélt korábban.

"Minden azután változott meg, miután összeköltöztünk és otthagytuk Las Vegast. Egymás után derültek ki dolgok róla, azt sem tudom, hol kezdjem! De összefoglalva, az új helyen elég hamar rájöttem, hogy egy szociopata drogossal élek. Addig szépen eljátszotta a hősszerelmest, de ott már az is kiderült, hogy nekem anyagilag is nagyon sokba kerül ez a kapcsolat... Onnantól már éreztem, hogy arra megy az egész, hogy lehúzzon, az egész költözést, a háromhavi kauciót a házra, mindent egyedül fizettem, jelenleg 30 ezer dollár mínuszban vagyok! Amit a befektetett kőkemény munkával megkerestem, el is ment!" – nyilatkozta tavaly nyáron.