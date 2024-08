Halle Berry tíz csontját eltörte forgatás közben

Az Oscar-díjas Halle Berry 1989 óta van a pályán, azóta összesen több mint 60 filmben és sorozatban szerepelt, sok akciófilmben is játszott.

Most egy interjúban elmondta Mark Wahlbergnek, hogy milyen komolyabb sérülések érték a munkája során: összesen tíz csontja tört el, háromszor ki is ütötték. "Eltört a karom, kétszer eltört a bordám – egyszer egy bordám, egyszer három –, eltört a farokcsontom, eltört két lábujjam és a középső ujjam... A térdízületem elszakadt, a vállam elmozdult, az egóm is többször sérült" – magyarázta.

A színésznő arról is beszélt, hogy milyen készségeket sajátított el, egy búvárt alakítva például meg kellett tanulnia, hogy minél tovább lent tudjon maradni a víz alatt levegő nélkül. A teljes beszélgetést meg tudja nézni itt: