Melltartó nélkül, köldökéig kivágott felsőben mutogatja magát a Next Top Model Hungary fiatal sztárja - képek

Bár Mészáros Lili győzelmével zárult a Next Top Model Hungary első évada, de Hawa igazi közönségkedvenc volt mindvégig, azóta is rengetegen követik figyelemmel az életét, és ő maga is megtalálta a helyét a szakmában. Nemcsak ő, hanem más versenyzők is sikeresen elhelyezkedtek azóta, és aktívan modellkednek. Eddig úgy tűnt, élvezi a hirtelen jött sikert, majd mindenkit meglepett a legutóbbi kijelentésével.

Kouyaté Hawa Krisztina, azaz Hawa a negyedik helyen végzett a tehetségkutatóban, és nagy álma vált valóra a modellkedéssel, most mégis úgy döntött, egy kis időre felhagy ezzel a munkával.

Lassan jönnek vissza a munkáim, egyre több van, bár most egy ideig pihentetem a modellkedést. Úgy érzem egy kicsit, hogy most inkább magamra kell koncentrálnom, és fejben helyrerakni a dolgaimat.

Ha vannak is munkák, amiket elvállalok, azokat azért, mert tök érdekesnek tartom őket. Például most is volt egy beautyfotózásom, és ténylegesen kíváncsi vagyok rá, milyenek lesznek a képek. Élvezetből elvállalom, de úgy, hogy csak a pénzért, úgy nem vállalom" - magyarázta a fiatal lány nemrég.

A 22 éves modell azt is hozzáette, hogy felsőfokú tanulmányaira szeretne inkább koncentrálni szeptembertől, ugyanis kommunikáció- és médiatudomány szakra fog járni. Azonban lehet, hogy egy magnánéleti részletet kihagyott a nyilatkozatából, ugyanis legújabb fotója arra utal, talán már a szíve is foglalt lehet.

A képek között lapozhat:

Hawa a műsorban már beszélt korábbi kapcsolatáról, viszont állítása szerint azóta nem volt komolyabb viszonya. Most azonban egyértelműen egy romantikus vacsorára vitte valaki, mégpedig egy elképesztő luxusétterembe, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik Budapestre. A fiatal modell is teljesen odáig volt a látványtól, amit meg is mutatott a közösségi oldalán a követőinek. Ő maga egy köldökéig kivágott, igazán merész szettet válaszott a vacsorához, mely alá jól láthatóan nem vett fel melltartót, valószínűleg randevúja volt az este folyamán, de nagyon ügylet arra, hogy ne derüljön ki semmi arról, kivel vacsorázott a luxusétteremben.