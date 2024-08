Kiderült, van-e most barátnője a Házasság első látásra sztárjának

A Házasság első látásra nézői bizonyára emlékeznek Kriston Péterre is, akit a pszichológus szakértők Horváth Enikővel raktak párba – a vakházasság azonban csak egy ideig működött közöttük, a kapcsolatuk végül hatalmas drámák közepette ment tönkre.

Házasság első látásra: Horváth Enikő és Kriston Péter az esküvőjükön

Fotó: TV2 / TV2

Horváth Enikő azóta összejött a Love Island korábbi szereplőjével, Kriston Péternek viszont továbbra sincs tartós kapcsolata: "Párkapcsolatom nem volt, és azóta sincs. Persze ajánlatokat még mindig kapok, bár már kevesebbet. De ha elmegyünk szórakozni, akkor az ittas állapotban lévő nők azért szoktak próbálkozni. Nyilván

randizni is szoktam, de valami nem az igazi, mert nem igazán változik a helyzet, legalábbis jó irányba.

Igyekszem nyitott szemmel járni, és vevő is vagyok az ismerkedésre, de nem minden áron. Egyébként is jobban szeretek személyesen ismerkedni, mert online sok a buktató" – mondta a valóságshow-szereplő a Borsnak.

Kriston Péter arról is mesélt a lapnak, hogy az internetes társkeresőkön miféle csalódások érték: volt, hogy az ígéretes chatelés után élőben már nem találták a közös hangot a lánnyal, és akadtak olyan jelentkezők is, akik egyáltalán nem úgy néztek ki, mint a profilképükön. A férfi, mint mondta, kamuprofilokkal is találkozott, de azokat általában ki tudta szűrni eddig.

Korábban egyébként ő maga is kisebb botrányba keveredett, miután visszaéltek a nevével és a fotóival, és különféle nőktől kértek meztelen képeket a nevében.

Milyen nőre vágyik a Házasság első látásra sztárja?

Kriston Péter pár hónapja azt is elárulta, hogy milyen nőre vágyik. "Nekem alapvetően nincsen ideálom. Nem vizualizálok magam elé valakit, utána pedig azt keresem. Nálam az a fontos, hogy mikor megismerek valakit, akkor megegyen az a plusz, ami elvarázsol, ami arra késztet, hogy jobban meg akarjam ismerni a személyiségét. Egyértelműen fontosak a külsőségek is. Én is adok magamra, ezért szeretem, ha a másik fél is foglalkozik saját magával.

Szeretem a dekoratív nőket, a formákat, szeretem a szememet is jól lakatni. Ezek után jönnek a belső értékek.

Fontos, hogy az illető tudjon nőként viselkedni, tudja a női energiáit hasznosítani. Legyen házias, tudjak vele jókat beszélgetni, legyen jó az ágyban is. Legyen egy jó családképe arról, hogy mit szeretne magával kezdeni" – mondta még áprilisban egy Instagram-videóban.