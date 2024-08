Újabb részletek derültek ki Horváth Éva súlyos betegségéről

Horváth Éva az Instagramon számolt be arról, hogy Lyme-kórral küzd, amit baktériummal fertőzött kullancsok terjesztenek.

"Képzeljétek, Lyme-kóros vagyok, csak sikerült ettől a nyomorult kis kullancstól elkapnom…" - írta a közösségi oldalán az egykori szépségkirálynő, aki elárulta, hogy egy kirándulás alkalmával mászott belé a vérszívó.

Noszvalyon kirándultunk, ott pedig magamban, és a kicsiben is találtam kullancsot.

Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre" - kezdte az Origónak.

"Akkor már elkezdtem belém tolni a nyálával keresztül tolni belém a lyme-kórt.

Belenéztem a tükörbe, láttam, hogy egy hatalmas piros folt van ott, ahol ő megcsípett.

Mondom"jézus istenem". Majd rákerestem, hogy melyek a lyme-kór tünetei, és a foltot is írták, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, mint ami nekem volt. Az orvos is megerősítette a betegséget, majd elküldött a gyógyszertárba.

A piros folt most kezdett el terjedni, jelenleg pedig már a kétszeresére nőtt

- magyarázta.

Annyi gyógyszert kaptam, hogy én még életemben ennyi antibiotikumot nem láttam.

Gyakorlatilag kifogyott a gyógyszertárnak a készlete. Már az utánpótlást is berendeltük, mert nekem Balira is ki kell majd vinni ezeket, mert ott nem ismerik a lyme-kórt. Ott kullanccsal nem találkoztak még, ott szúnyog által terjesztett dengue-láz van, ami egyébként szintén veszélyes. Bízom benne, hogy megúszom szövődmények nélkül, mert mindig azok, amelyek veszélyesek lehetnek." - mesélte Horváth Éva, aki jelenleg is szenved a lyme-kór több tünetétől.

"Álomkórban szenvedek, mióta pedig tudom, hogy beteg vagyok, azóta az összes tünetet észleltem már magamon.

Leizzadok, nagyon durván álmos vagyok.

Az eset még július 7-én történt, és már egy csomó programomat is lemondtam. Egy picit megnyugtató, hogy tudom, hogy ez minek tudható be. Az orvosok nem tudnak mit mondani. Be kell szedni az antibiotikumot, és folyamatosan figyelni kell a tüneteket. Soha nem gondoltam volna erre. Úgyhogy komolyan oda kell majd figyelni" - zárta gondolatait.

Hozzátette még azt, hogy nagy szerencse, hogy nem a kisfiának lett baja.