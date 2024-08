Horváth Gréta apró bikiniben mutogatja magát - kép

Horváth Grétát a nézők még az Ázsia Expressz című műsorban ismerhették meg, amit egykori párjával, Meggyes Dáviddal meg is nyert. Ekkor még duci volt, és jó pár pluszkilóval küzdött. A pár Stana Alexandra miatt azonban szakított. Horváth Gréta az elmúlt években nagyon megváltozott, de nem csak külsőleg, belsőleg is egy teljesen más ember lett belőle. Sokkal tudatosabb, ami az étkezéseire is kihat. Életmódváltásának köszönhetően nagyon vékony lett, és még egy hasplasztikát is bevállalt, hogy tökéletes teste legyen.

Horváth Gréta a fogyása és a plasztika után rendszeresen mutogatja magát.

Fotó: Horváth Gréta/Instagram

Az eredményre az influenszer is büszke, ugyanis rendszeresen mutogatja magát fehérneműben vagy merészén ruhában, alakját pedig mindig megdicsérik a követői. Nemrég olyan fotót osztott meg az Instagram-történetében, ahol a legkisebb bikinijében pózol, és kacéran néz a kamerába.

Horváth Gréta és Stana Alexandra kapcsolata

2022 év elején derült ki, hogy a TV2-es Ázsia Expresszben győztes Meggyes Dávid és Horváth Gréta egy másik nő miatt válnak. Bár egy ideig a férfi próbálta titkolni a kapcsolatot, hamar fény derült az igazságra, hogy a táncosnő Stana Alexandra miatt hagyja el a feleségét, akivel csúnya szakításon mentek keresztül. Azóta Meggyes Dávid és Stana Alexandra is szakítottak, a TV2-es Párharc szereplőjének két exe pedig találkozott egymással, amiről a közösségi oldalaikon is beszámoltak.

A táncosnővel készült közös fotó hatalmas vitát indított el a közösségi oldalán, főleg azért, mert csak annyit írt a képhez, hogy volt közös témájuk. Ebből szinte mindenki arra gondolt, hogy Meggyes Dávidról beszélhettek, és azt sem értik, hogy miért áll szóba azzal a nővel, aki miatt véget ért a házassága.

Plasztikázott hasát mutogatja

Horváth Gréta még korábban részt vett egy fotózáson, ahol a híres mesehős, Aladdin szerelmének, Jázminnak a bőrébe bújt. A Jázmin hercegnő által ihletett merész szettből szinte mindene kilátszott, a falatnyi haspóló alatt szemmel láthatóan melltartót sem viselt. Persze a plasztikáztatott hasát is megmutatta, amire úgy tűnik, hogy nagyon büszke, azóta ontja magáról a szexi képeket a közösségi oldalán.