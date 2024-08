Hova tűnt Császár Előd?

Betty Love

A népszerű énekesnő, Boros Bernadett "Betty Love" az egykor népszerű együttes, a Soho Party tagjaként vált igazán ismertté. Az együttes 1998-as feloszlása után szólóban folytatta karrierjét, első albumának címe a Repülj tovább, melyen olyan slágerek voltak, mint az Olyan mint a méz, Tőled szép és a Fáj minden szó. Az együttes legnagyobb slágere volt Az éjjel soha nem érhet véget, mely a magyar futballszurkolók indulója lett 2015-ben, amikor a magyar válogatott kijutott az Eb-re, ez a dal egyik pillanatról a másikra a magyar foci himnuszává vált. Azonban a Soho Party ennek ellenére sem állt újra össze, Náksi Attila is szólókarrierbe kezdett, lemezlovasként folytatta tovább.

Náksi Attila, Betty Love és Dömötör Sándor a Soho Party tagjai

Fotó: Betty Love Facebook

A 49 éves énekesnő karrierjének csúcsa volt, amikor 2001-ben DJ BoBóval közösen adta elő a Way To Your Heart című dalt a Petőfi Csarnokban. Betty Love 2003-ban visszavonult, mivel férjhez ment és született egy kislánya, Szófia. Az énekesnő ekkor új területen is kipróbálta magát, asztrológiával és energiagyógyászattal kezdett el foglalkozni. 2016 júniusában a TV2 reggeli műsorában, a Mokkában beszélt visszatéréséről, ugyanis azóta újra vállal fellépéseket, viszont új albummal azóta sem jelentkezett, a régi slágereket adja elő a színpadon. A magánéletéről sem lehet túl sokat tudni, nem igazán szerepel.

Betty Love ma is vállal fellépéseket, ahová táncosai kísérik el. Azonban ritkán mutat magáról új fotókat a közösségi oldalán, magánéletéről még kevesebbet oszt meg

Fotó: Betty Love Facebook

Ágnes Vanilla

A kétezres évek egyik legismertebb és legkedveltebb énekesnője volt Ágnes Vanilla, azaz Frenyó Ágnes, aki 1999-ben robbant be a köztudatba Az örök nyár című slágerével. Zenei tehetségét bizonyítja, hogy 16 évesen alakította meg első zenekarát, a Message-et, mellyel külföldön, Ausztriában és Németországban is nagy sikereket értek el, de 1998-tól úgy döntött, szólókarrierbe kezd. Nem volt rossz döntés, hiszen minden dala hatalmas siker volt, 2000-ben a Most jó című dala volt a legjátszottabb dal a hazai rádiókban. A második, 2001-ben megjelent albuma, a Déjà Vu is hasonló sikereket hozott számára, négy dala is a listák élére került.

Ágnes Vanilla a mai napig népszerű, sokan várják visszatérését

Fotó: AGNESMUSIC Facebook

Később úgy döntött, hogy elhagyja a Vanilla művésznevet, így Ágnes néven folytatta tovább, és ezzel együtt a komolyabb hangvételű, tartalmas zenéket készített. Sokan a mai napig hallgatják dalait, különleges hangját, és hiányolják a magyar zenei életből. Az énekesnő először 2007-ben tűnt el a nyilvánosság elől, amikor megtudta, hogy durva fájdalmai egy ritka fertőzésből származnak, amit még Tunéziában kapott el, de eleinte nem vette komolyan. Hosszadalmas gyógyulási folyamat következett, így két évre teljesen eltűnt, nem lehetett semmit sem tudni róla.