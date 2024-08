Legkisebb bikinijében mutatta meg hibátlan testét Kiszel Tünde lánya - kép

Kiszel Tünde egyetlen lányát a Dancing with the Stars legutóbbi évadában ismerhette meg jobban a közönség, azóta egyre népszerűbb és egyre növekszik a követőtábora az Instagram-oldalán is. Hunyadi Donatella elsősorban modellkedéssel foglalkozik, amit már 14 éves kora óta művel, és eléggé sikeres a szakmában.

Hunyadi Donatella gyakran mutogatja magát merész fotókon

Fotó: Instagram / Hunyadi Donatella

A 23 éves lány felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, ugyanis az éneklés és a zene foglalkoztatja leginkább. A tánctudását a TV2 táncos show-ja után is bizonyította a legutóbbi Tina Turner emlékére szervezett koncerten, ahol Bődi Dénessel, a Dancing with the Stars táncosával lépett fel, akivel a show-műsorban is szerepelt.

Hunyadi Donatella a kritikák ellenére sem fogta vissza magát, habár sokan támadták már magamutogató viselkedése miatt, ő nem áll le, és ontja magáról a merészebbnél merészebb felvételeket. A fiatal modell valószínűleg élvezi az egyre nagyobb népszerűséget, és azt, hogy sikerült elérnie azt, hogy ne csak az édesanyjáról, Kiszel Tündéről azonosítsák be, hanem önmaga miatt is kedveljék.

Bár sokszor megkapja, hogy úgy viselkedik, mint a naptárdíva, aki szintén előszeretettel mutogatja hatalmas melleit bikinis fotókon, és lánya is követi a példáját, de igyekszik ezekre a támadásokra nem reagálni. Most is közzétett magáról egy merész felvételt, melyen a tengerben állva, baseballsapkával a fején látható, egy igazán parányi méretű, fehér színű bikninben, ami már nem bíz túl sokat a fantáziára.

Hunyadi egyelőre nem írt kommentárt a fotóhoz, így nem tudni, hogy pontosan hol készült róla a kép, és azt sem, hogy most utaztak el egy gyors nyár végi nyaralásra, vagy csak nosztalgiázni támadt kedve egy nyaralós fotóval most, hogy hamarosan beköszönt az ősz.

Hunyadi Donatella sok kritikát kap

Nemcsak a szexi képei miatt támadják a 23 éves modellt, de mint az összes többi közszereplőt, így őt is érik kegyetelen kritikák nap mint nap. Hunyadi nemrég egy megrázó interjúban mesélt arról, hogyan tanulta meg kezelni a rosszindulatú megjegyzéseket.

Nem értettem miért írnak ilyeneket: távol állnak a szemei egymástól, milyen mély a hangja, miért ilyen mély a hangja, milyen az orra

- mesélte a fiatal lány, akit annyira megviselt a sok bántás, hogy majdnem depressziós lett.